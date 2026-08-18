Sadar inauguró un nuevo servicio oficial para BYD, Peugeot y Riddara en Uruguay: ¿cómo es y dónde queda?

Sadar inauguró un nuevo servicio oficial para BYD, Peugeot y Riddara en Uruguay, con una propuesta que combina atención especializada, tecnología y capacitación para acompañar el crecimiento de las distintas marcas en el mercado local.

El nuevo taller cuenta con seis bahías de trabajo y está equipado para atender tanto vehículos de combustión como modelos eléctricos . El espacio dispone de alineadoras, bancos de trabajo identificados con cada marca y una bahía especialmente acondicionada para intervenir vehículos eléctricos.

En esta última área se encuentran los elementos de seguridad correspondientes al trabajo con sistemas de alta tensión y el instrumental específico necesario para realizar tareas de diagnóstico y mantenimiento en este tipo de vehículos.

De esta manera, el taller ya forma parte de la red de servicios oficiales de BYD, Peugeot y Riddara en Uruguay, las tres marcas representadas por Sadar.

Un proyecto que comenzó hace años

Para Gonzalo Benítez, dueño del taller, la apertura representa la concreción de un proyecto que llevó años de trabajo. En ese sentido, explicó que el establecimiento estará enfocado principalmente en brindar los servicios correspondientes a las marcas y destacó la satisfacción de poder comenzar esta nueva etapa.

Gonzalo Benítez.

Acercar el servicio a los clientes

Desde Sadar, la apertura se enmarca en una estrategia orientada a ampliar la cobertura geográfica de sus servicios oficiales.

Santiago Guelfi, director de la compañía, mencionó que uno de los objetivos es que los clientes puedan acceder al servicio sin tener que realizar grandes desplazamientos dentro de la capital.

El nuevo taller está ubicado en la periferia de Montevideo, en una zona cercana a La Tahona, un área que en los últimos años experimentó un fuerte crecimiento residencial y comercial.

Para Guelfi, contar con presencia en este punto de la ciudad resulta especialmente relevante por la cantidad de clientes de las distintas marcas que viven en la zona.

En esa línea, señaló que disponer de un servicio oficial próximo permite evitar traslados extensos, pérdida de tiempo y otros contratiempos para los propietarios de los vehículos.

Gonzalo Benítez, Santiago Guelfi.

Con esta apertura, Sadar amplía su red de atención oficial en Uruguay y suma un nuevo punto equipado para acompañar tanto el crecimiento de sus marcas como la incorporación de vehículos eléctricos al mercado local.