Atraparon a banda que se dedicaba a robar cargadores de autos eléctricos en Canelones: hay tres condenados

Las autoridades atraparon en Canelones a integrantes de una banda delictiva que se dedicaba a robar cargadores de autos eléctricos , por el caso hay tres condenados que deberán cumplir arresto domiciliario nocturno , entre otras medidas.

Los hechos se desencadenaron cuando fue denunciado el robo de una de estas unidades en el kilómetro 63 de la Ruta 11, bajo la jurisdicción de Parque del Plata. Por la noche, dos hombres descendieron de un auto y procedieron mediante forcejeos .

Los delincuentes se retiraron en dirección hacia Atlántida . Fue en la Ruta Interbalnearia que policías interceptaron al vehículo y detuvieron a los tres ocupantes: una mujer de 33 años, un hombre de 48 y otro de 37 con antecedentes penales.

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En la inspección del auto encontraron cuatro cargadores de vehículos eléctricos , tres sierras de mano y dos cuchillos. De la investigación surgió que el vehículo había sido utilizado en otros dos hurtos anteriores bajo una modalidad similar. También se sumaron registros de las cámaras de videovigilancia.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 4.º Turno condenó a los tres involucrados. Todos ellos deberán cumplir, entre otras condiciones, residencia en un lugar específico, orientación y vigilancia de la DINAMA, presentación semanal en la seccional correspondiente, dos meses de prestación de servicios comunitarios y arresto domiciliario nocturno durante el primer mes de la pena.

El hombre de 48 años fue condenado como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravados por cometerse sobre cosa expuesta al público y por la pluriparticipación a 15 meses de libertad a prueba. Las dos personas restantes fueron condenadas como autores penalmente responsables de un delito de hurto especialmente agravado a cumplir la pena de un año de prisión en régimen de libertad a prueba.