¿Peor que el Covid? Científicos alertan por una enfermedad que resiste al remedio más poderoso

Los autores del trabajo remarcaron que "el panorama no es para nada alentador" y puntualizaron en que, a medida que el uso de los antibióticos aumenta en todo el mundo y en especial cuando es por automedicación, también sube la capacidad de las bacterias para resistir estos medicamentos.

A este fenómeno se lo denominaron como "resistencia multidroga". Sin embargo, no fue la única preocupación para las autoridades sanitarias, ya que también aparece la panresistencia, que es la aparición de patógenos que resisten a todos los antibióticos conocidos.

La nueva bacteria es resistente a los medicamentos

De acuerdo con el autor principal del estudio, Benjamin Koch, este problema podría desencadenar un impacto sanitario de magnitudes nunca antes vistas.

Por eso, junto a los demás especialistas a cargo de la investigación, realizaron un modelo predictivo para evaluar las implicaciones de esta inminente amenaza.

¿Cuál es el peligro de esta nueva cepa que resiste los antibióticos?

Los autores remarcaron que esta pandemia afectaría a todas las poblaciones, sin distinción, incluso a los países con mejores sistemas de salud, ya que una cepa resistente "desconfigura todo lo que se conoce".

Los especialistas explicaron que hay distintas medidas para frenar los avances de la resistencia a los antibióticos:

Tomar estos fármacos solo cuando el médico los prescriba.

Impulsar una política que fomente el desarrollo de nuevos antibióticos.

Exigir un manejo más responsable de esta medicación.

Si bien la cepa mencionada aún no existe, los investigadores resaltan que la evolución de las bacterias es evidente. Sin embargo, no hay una fecha exacta de este hecho, pero no disminuye la amenaza, ya que, tarde o temprano se hará presente, según los investigadores.

¿Qué dijo la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva bacteria?

Según la OMS, la resistencia a los antibióticos es una amenaza de salud pública, ya que estas bacterias se vuelven muy resistentes a los tratamientos actuales y hace que sea más difícil curar las enfermedades.

Esta problemática también incrementa los costos de los tratamientos, ya que prolonga el tiempo de la estancia hospitalaria y así, se aumenta la tasa de mortalidad. Recientemente, investigadores de la Universidad del Norte de Arizona han advertido sobre un posible aumento en las muertes relacionadas con infecciones.