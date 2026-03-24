Samsung presentó en Uruguay la serie Galaxy S26: los smartphones con inteligencia artificial más avanzados de la marca

Samsung presentó en Uruguay la nueva serie Galaxy S26 con un evento de lanzamiento realizado en el World Trade Center Montevideo, donde la compañía exhibió su nueva línea de smartphones premium , enfocada en inteligencia artificial, rendimiento e integración del ecosistema Galaxy.

El nuevo Galaxy S26 mantiene la esencia de la serie con un formato compacto dentro de la gama alta, incorporando una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, alto brillo y mejoras en eficiencia energética.

El dispositivo suma además 12 GB de RAM en el modelo estándar, batería de 4.300 mAh, resistencia al agua y al polvo , parlantes estéreo y un sistema de triple cámara con sensor principal de 50 MP, teleobjetivo con zoom óptico 3x y lente ultra gran angular.

Uno de los principales diferenciales de la nueva generación es la integración de Galaxy AI , que permite funciones como traducción en tiempo real, edición fotográfica generativa, búsqueda inteligente y herramientas de productividad que funcionan en segundo plano para simplificar tareas diarias . Samsung también anunció siete años de actualizaciones de sistema y seguridad para la serie S26.

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Durante el lanzamiento, Adriana Escandell, gerenta de Marketing de Samsung Uruguay, explicó que el nuevo dispositivo busca acompañar la vida cotidiana de los usuarios a través de la inteligencia artificial.

La ejecutiva también destacó que la compañía continúa enfocada en la innovación tecnológica y en la evolución del ecosistema de productos. “Siempre apostando por ser los pioneros en la innovación de la inteligencia artificial, creo que tiene que ver con eso, aportar todas las novedades y tecnología de punta para que hagan nuestras vidas mucho más fáciles”, afirmó.

Sobre las expectativas para el mercado, Escandell remarcó la importancia de acompañar las necesidades de los consumidores y el crecimiento del ecosistema de la marca. “Siempre estamos queriendo poder romperla, acompañarlos a todos, seguir evolucionando junto con las necesidades de nuestros consumidores, creo que eso para nosotros es fundamental, y poder ver una evolución en lo que proponemos, tanto en el S26 como en todo el ecosistema de lo que son productos Samsung”, sostuvo.

DSC0032656 Adriana Escandell, gerenta de Marketing de Samsung Uruguay - Iván Spiess, CMO de Samsung Paraguay

Privacidad y nuevas funciones impulsadas por IA

Por su parte, Iván Spiess, CMO de Samsung Paraguay, destacó que una de las principales innovaciones de la serie es la pantalla de privacidad integrada en el Galaxy S26 Ultra, que permite ocultar la información de la pantalla para evitar miradas externas con solo activar una función. También resaltó las mejoras en inteligencia artificial para edición de imágenes y video directamente desde la galería del dispositivo.

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En cuanto al mercado local, Spiess aseguró que la compañía tiene grandes expectativas para la nueva serie en el segmento premium.

Tenemos muy buenos números en cuanto a reservas y ahora estamos terminando lo que es la preventa, ya están los teléfonos disponibles en el mercado uruguayo Tenemos muy buenos números en cuanto a reservas y ahora estamos terminando lo que es la preventa, ya están los teléfonos disponibles en el mercado uruguayo

Screen Shot 2026-03-24 at 09.01.10 Iván Spiess, CMO de Samsung Paraguay.

Rendimiento, cámaras y ecosistema Galaxy

La serie Galaxy S26 está impulsada por procesadores de última generación —Exynos 2600 o Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy según el mercado— con mejoras en CPU, GPU y NPU para optimizar el rendimiento en inteligencia artificial, juegos, multitarea y creación de contenido. En el caso del Galaxy S26 Ultra, también se incorporan mejoras en gestión térmica, carga rápida y herramientas avanzadas de video y fotografía.

Con esta nueva generación, Samsung refuerza su estrategia de integrar inteligencia artificial, hardware de alto rendimiento y un ecosistema conectado de dispositivos, buscando consolidar la serie Galaxy S como una de las referencias del segmento premium en smartphones.