Test drive del SUV premium chino que puede atravesar Uruguay dos veces sin parar a cargar

¿Puede un SUV de más de cinco metros de largo y casi 2.800 kilos acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 5,5 segundos? La respuesta es sí. El responsable es el ROX 01 , un modelo de origen chino que se incorporara al mercado uruguayo de la mano de Mobility y que, además de combinar prestaciones eléctricas y tecnología, declara una autonomía de 1.115 kilómetros, suficiente para atravesar Uruguay de punta a punta dos veces sin necesidad de parar a cargar .

La propuesta de ROX, una startup con sede en Shanghái fundada en 2023, se basa en un sistema de autonomía extendida . El vehículo utiliza un motor naftero turbo de 1.5 litros que funciona como generador y dos motores eléctricos que se encargan de mover las ruedas.

En conjunto, el sistema desarrolla 350 kW, equivalentes a unos 470 CV, y un torque máximo de 740 Nm . El motor eléctrico delantero entrega 150 kW y 340 Nm, mientras que el trasero aporta 200 kW y 400 Nm. La configuración permite contar con tracción integral y una respuesta inmediata al acelerador.

La primera impresión al ponerse al volante está marcada por las dimensiones. El ROX 01 mide 5,29 metros de largo , tiene una distancia entre ejes de 3,01 metros y pesa 2.735 kilos en vacío . A pesar de ese tamaño, la respuesta del sistema eléctrico resulta contundente.

La aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos anunciada por la marca es de 5,5 segundos. La entrega de torque de los motores eléctricos hace que la respuesta sea prácticamente inmediata y permite que el SUV se mueva con una agilidad que no necesariamente se espera al verlo por primera vez.

Autonomía extendida como diferencial

Uno de los aspectos centrales del ROX 01 es justamente su sistema de autonomía extendida. El vehículo equipa una batería de 56,01 kWh, de tecnología NMC y suministrada por CATL.

Según las cifras declaradas bajo el ciclo WLTC, puede recorrer hasta 235 kilómetros utilizando exclusivamente energía eléctrica. Cuando se suma el aporte del motor térmico como generador, la autonomía combinada llega a 1.115 kilómetros.

La batería admite cargas de hasta 7 kW en corriente alterna, con un tiempo estimado de 8,6 horas para completar una carga de 0 a 100%. El sistema utiliza un puerto GB/T y no se informan cifras de carga en corriente continua para este mercado.

En la práctica, el planteo busca resolver una de las principales preocupaciones asociadas a los vehículos eléctricos. Para los trayectos urbanos y recorridos diarios, el ROX 01 puede utilizar su propulsión eléctrica, mientras que el motor térmico permite extender el alcance cuando se necesitan recorridos más largos.

Un interior pensado para viajar

El tamaño exterior también se traduce en espacio dentro del habitáculo. El ROX 01 se ofrece en configuraciones de seis plazas, distribuidas 2-2-2, o siete plazas, con una disposición 2-3-2.

El espacio es uno de los elementos que más se perciben durante la prueba, especialmente por la distancia entre ejes de 3,01 metros. El modelo apunta a un uso familiar y de viajes, con una configuración que prioriza el confort de los ocupantes.

El baúl ofrece 346 litros con las seis o siete plazas en uso. Con cinco plazas disponibles, la capacidad aumenta a 1.191 litros y, con dos plazas, llega a 2.175 litros.

A nivel tecnológico, el tablero incorpora una pantalla digital de 12,3 pulgadas y el sistema multimedia suma dos pantallas de 15,7 pulgadas, una ubicada en la zona central y otra destinada a los pasajeros traseros.

El sistema operativo es ROX OS y funciona sobre la plataforma Qualcomm 8155. También incorpora comandos de voz multilenguaje y diferentes funciones de conectividad.

Tecnología también fuera del asfalto

El ROX 01 no está pensado únicamente para circular por ciudad o carretera. La configuración de su chasis y sus dimensiones permiten plantearlo también para caminos fuera del asfalto.

Tiene un despeje mínimo de 272 milímetros y ángulos de ataque, ventral y salida de 27,5°, 24,6° y 27,9°, respectivamente. La capacidad de vadeo declarada alcanza los 770 milímetros.

La suspensión delantera utiliza un esquema independiente de doble horquilla, mientras que atrás incorpora un sistema multilink. Ambos ejes cuentan con amortiguadores regulables mediante DCC.

La tracción integral eléctrica es otro de los elementos que juega a favor cuando el terreno se vuelve más exigente, ya que permite gestionar de manera independiente la entrega de potencia de los dos motores.

Un paquete amplio de seguridad

El equipamiento de seguridad también ocupa un lugar importante en la propuesta. El ROX 01 cuenta con ocho airbags, carrocería construida con acero y aluminio de alta resistencia, ABS, control de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, sistema antivuelco y freno automático de retención.

A esto se suma un conjunto de asistencias a la conducción que incluye cámaras con visión panorámica de 360 grados, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y cambio de carril, monitoreo de punto ciego y diferentes sistemas de advertencia.

La tecnología, en este caso, no queda limitada al entretenimiento o la conectividad, sino que también busca reducir la carga del conductor durante los desplazamientos.

Conclusiones

Después de la prueba, el ROX 01 deja una impresión muy positiva. Es un SUV que sorprende desde distintos frentes, tanto por sus dimensiones y calidad de terminaciones como por la respuesta de sus dos motores eléctricos. A pesar de sus más de 2.700 kilos, se mueve con una agilidad que no se espera por su tamaño y ofrece un nivel de confort elevado, especialmente pensado para viajes largos y para transportar a toda la familia.

El confort es, de hecho, uno de los puntos más destacados del modelo. El espacio disponible en las tres filas, la calidad del interior, las múltiples pantallas y el equipamiento tecnológico construyen una experiencia cercana a la de vehículos de segmentos superiores. A eso se suma una buena posición de manejo y una suspensión que permite afrontar tanto el uso urbano como recorridos más extensos con un buen nivel de comodidad.

Pero si hay un aspecto que diferencia al ROX 01, es su sistema de autonomía extendida. La posibilidad de utilizarlo como eléctrico en los desplazamientos cotidianos y contar con un generador para afrontar viajes largos le da una versatilidad poco habitual. Los 1.115 kilómetros de autonomía combinada declarada, junto con sus prestaciones, espacio interior y capacidades fuera del asfalto, convierten al ROX 01 en una propuesta particularmente completa para el mercado uruguayo.

El ROX 01 llega así a Uruguay con una fórmula poco habitual en el mercado local. Un SUV de grandes dimensiones que busca combinar el confort de un vehículo de lujo, la respuesta de la propulsión eléctrica y la tranquilidad de contar con un generador para afrontar viajes largos.