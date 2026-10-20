Tres Cruces creció en ingresos y avanza con nuevas ampliaciones comerciales y una planta solar

Tres Cruces presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025/2026, que reúne los principales resultados económicos, sociales y ambientales del ejercicio, junto con los avances de su estrategia de largo plazo y las inversiones que acompañan el crecimiento y la expansión del complejo.

Durante el ejercicio, Tres Cruces registró un aumento de 6,5% en sus ingresos. El EBITDA creció 9,6% y alcanzó los US$ 13,9 millones, mientras que la utilidad contable llegó a US$ 11,7 millones, un 37,5% más que en el período anterior.

En línea con estos resultados, Tres Cruces avanzó en su plan de inversiones con la ampliación del complejo sobre Goes y Ferrer Serra . Las obras permitirán sumar nuevos espacios comerciales y recibir a marcas como Kiabi, JYSK, Decathlon y Smart Fit.

“Los resultados de este ejercicio reflejan el crecimiento de Tres Cruces y nuestra decisión de seguir invirtiendo con una visión de largo plazo. La expansión del complejo, la incorporación de nuevas propuestas y las inversiones en infraestructura y energía forman parte de una misma estrategia de desarrollo. Para nosotros, la sostenibilidad está integrada al negocio y a la forma en que tomamos decisiones. Buscamos generar valor económico, social y ambiental de manera sostenida”, señaló Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces.

Más energía renovable y reciclaje

Uno de los principales hitos en materia de inversión y sostenibilidad fue la puesta en funcionamiento de la planta fotovoltaica instalada sobre la cubierta del complejo. Con 2.415 paneles solares distribuidos en 6.244 m² y una potencia de 1,4 MW, la planta genera energía renovable para el complejo, contribuyendo a su autoabastecimiento y reduciendo la demanda de electricidad proveniente de la red.

La gestión ambiental mostró también avances en materia de residuos. Durante el ejercicio se gestionaron 1.067 toneladas, de las cuales 445 toneladas fueron recicladas, alcanzando una tasa de reciclaje del 42%.

Controles internos y cumplimiento corporativo

En materia de gobernanza, Tres Cruces obtuvo la certificación ISO 37001, un estándar internacional que establece requisitos para prevenir, detectar y abordar posibles casos de soborno en las organizaciones. La certificación avala los mecanismos de control, las políticas de integridad y los procedimientos de transparencia implementados por la compañía, en línea con las buenas prácticas internacionales de cumplimiento corporativo.

La certificación se incorpora a la gestión de Tres Cruces junto con su reconocimiento como Empresa B y otros estándares de sostenibilidad. Además, la compañía elabora su Reporte de Sostenibilidad bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), un marco internacional que promueve la transparencia y la rendición de cuentas.

El gran movimiento anual del complejo

La escala de la operación también forma parte del impacto económico y social del complejo. Más de 25 millones de visitantes transitan anualmente por Tres Cruces, que integra en un mismo espacio la terminal de ómnibus, el shopping y las operaciones logísticas.

De cara al próximo período, Tres Cruces prevé finalizar e inaugurar las ampliaciones comerciales sobre Ferrer Serra y Goes. También implementará un plan integral de adopción de inteligencia artificial y buscará obtener la certificación ISO 37301 de sistemas de cumplimiento. A su vez, avanzará en la recertificación bajo los nuevos estándares de Sistema B y en la consolidación del programa Comunidad Tres Cruces.