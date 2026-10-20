10 cosas que no sabías del debut de Diego Maradona en Primera división, del que se cumplen hoy 50 años

El 20 de octubre de 1976 no fue un miércoles cualquiera para el fútbol mundial. En el humilde estadio de La Paternal -hoy bautizado Diego Armando Maradona-, un joven de tan solo 15 años pisó por primera vez el césped de Primera división vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors, y era justamente Diego Maradona .

A 50 años exactos de aquel día, aunque el resultado fue un ajustado 1-0 a favor de Talleres de Córdoba con gol de Luis "Hacha" Ludueña, los 45 minutos que jugó aquel muchacho cambiaron para siempre la historia del deporte rey.

A medio siglo de una jornada irrepetible, Referí repasa 10 datos, historias y curiosidades poco conocidas de aquella tarde legendaria en la que debutó Diego Maradona en Primera división.

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El día anterior, tras enterarse de que iría al banco, Diego corrió desde la práctica en Comunicaciones hasta su casa en Villa Fiorito para avisar a sus padres. Para el día del partido lució su mejor y único atuendo de vestir: una camisa blanca y un pantalón de corderoy turquesa con botamanga ancha.

2) Un viaje en soledad

Al tratarse de una fecha disputada un miércoles, Don Diego, su padre, debió ir a trabajar y no pudo acompañarlo a la cancha como solía hacer en las inferiores. Diego tuvo que tomarse el ómnibus e ir completamente solo al estadio.

3) Del bife con puré a caminar entre la hinchada rival

En aquella época de bohemia futbolística, el plantel de Argentinos Juniors almorzó bife con puré en la esquina de Jonte y Boyacá. Tras la charla técnica, los futbolistas caminaron a pie entre los hinchas de Talleres que colmaban los alrededores del estadio. "No nos conocía nadie", recordaría Diego años más tarde.

4) La camiseta número 16

Contrario a la emblemática '10' con la que conquistaría el mundo, en su debut, Diego Maradona utilizó la camiseta número 16, esperando su turno en el banco de suplentes durante el primer tiempo.

5) ¿A quién reemplazó?

El director técnico Juan Carlos Montes decidió enviarlo a la cancha en el entretiempo. El futbolista que le cedió su lugar fue Rubén Aníbal Giacobetti, la '10' titular de Argentinos Juniors en ese encuentro.

6) La instrucción del DT: "Vaya y tire un caño"

Al momento de indicarle que ingresaría, Montes le dio una orden directa y desinhibida al joven de 15 años: "Vaya Diego, juegue como usted sabe... y si puede, tire un caño".

7) La víctima del famoso túnel

Fiel a la indicación de su entrenador, en una de sus primeras intervenciones en el partido, Maradona le tiró un célebre caño a Juan Domingo "Chacho" Cabrera, volante de Talleres. Con los años, Cabrera siempre reconoció con orgullo haber sido la primera 'víctima' de la magia maradoniana.

8) Rival repleto de futuros campeones del mundo

El Talleres de Córdoba que se llevó la victoria ese día no era un rival cualquiera. Contaba en sus filas con Luis Galván, Miguel Oviedo y José Daniel Valencia, futbolistas que dos años más tarde se proclamarían campeones del mundo con la selección argentina en 1978.

9) La insólita sanción que retrasó su estreno

El debut de Diego podría haber ocurrido antes, pero una expulsión en la Séptima división ante Vélez Sarsfield le costó cinco fechas de suspensión, demorando su salto al primer equipo hasta aquel 20 de octubre.

10) La premonición sobre el estadio

Tiempo después de su estreno, mientras negociaba su contrato con la dirigencia, el arquero veterano Carlos Munutti le aconsejó a Diego qué pedirles: "Pediles la cancha, Diego... los vas a salvar a todos". Décadas más tarde, la cancha no solo fue remodelada gracias a su transferencia, sino que hoy lleva formalmente su nombre.