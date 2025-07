Tu cuerpo duerme, pero tu cerebro no: lo que no sabías del sueño

Dormir no es simplemente cerrar los ojos. Es un proceso activo, complejo y vital para el cuerpo y el cerebro. En el nuevo episodio de MP Talks, el ciclo que impulsa El Observador junto a Medicina Personalizada (MP), las especialistas Tamara Méndez , neuróloga, y Lucía Real , neumóloga y experta en medicina del sueño, profundizaron en una verdad muchas veces pasada por alto: dormir bien es tan importante como alimentarse o respirar.

“Cuando uno duerme poco , sus reflejos, su concentración y su humor no son los mismos”, advirtió Méndez. “No es que estés intoxicado, pero claramente tu rendimiento cambia . Estás más olvidadizo, te cuesta enfocarte, y eso impacta en lo laboral, en lo social, en todo”, agregó.

Méndez introdujo una distinción clave: no siempre dormir equivale a descansar. “Podés haber estado ocho horas en la cama, pero si fue con la tele prendida, con interrupciones o con notificaciones constantes, no sirve", mencionó.

Dormir no es solo una cuestión de cantidad, también lo es de calidad

En ese sentido, ambas especialistas coincidieron en que la higiene del sueño —lo que hacemos antes de dormir— es clave. Apagar pantallas, reducir estímulos, evitar cafeína o azúcar en la tarde-noche y preparar un ambiente adecuado (silencioso, oscuro y sin interrupciones) puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y una noche de insomnio crónico.

Tamara Méndez

El cuerpo no frena de golpe

“El cuerpo no es una máquina que se apaga de 100 a 0”, explicó Real. “Si estás trabajando, respondiendo mails o viendo series hasta último momento, tu cerebro no entiende que tiene que descansar. Necesita señales claras para entrar en modo nocturno. Y si eso no ocurre, se perpetúan los malos hábitos y los trastornos del sueño se vuelven crónicos”, añadió.

Además, la neumóloga remarcó que los problemas de sueño pueden ser tanto una causa como una consecuencia de otros trastornos:

Muchas veces dormir mal es un síntoma. Puede haber un problema de ansiedad, de salud mental o alguna condición médica subyacente. Detectarlo a tiempo puede mejorar significativamente la calidad de vida

Lucia real foto dos

La importancia de repensar nuestras rutinas

Tanto Méndez como Real coinciden en que es urgente cambiar la cultura del "dormir poco y rendir más". El descanso no es un lujo ni una pérdida de tiempo: es una necesidad fisiológica que, si se posterga, se paga caro.

Este episodio de MP Talks, disponible en YouTube y redes sociales, invita a detenerse, apagar las pantallas y repensar nuestras rutinas nocturnas.