Un verdadero viaje en el tiempo: La Esmeralda presentará el próximo fin de semana el Mercado de la Edad Media

El balneario La Esmeralda de Rocha volverá a convertirse en un "viaje en el tiempo" con la realización del Mercado de la Edad Media , un evento que se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de enero de 17:00 a 23:30 horas, y que invita a vecinos y visitantes a sumergirse en el fascinante mundo medieval.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de la participación de grupos medievales dedicados a la recreación histórica , que desplegarán actividades interactivas y demostraciones que evocan la vida, las costumbres y los desafíos de la Edad Media.

Entre las propuestas están la esgrima medieval, el tiro con arco, juegos y desafíos medievales , pensados para participar de forma individual o en grupo, compartiendo la experiencia tanto con otros visitantes como con los integrantes de los clanes recreacionistas.

IMG_4699

"Hay mucha gente invo­lu­crada a la que le encanta la Edad Media. Todos vie­nen ves­ti­dos, maqui­lla­dos, meti­dos en per­so­naje. El entorno natu­ral del par­que, tan arbo­lado, se presta muchí­simo para recrear ese clima", declaró la organizadora del evento y operadora turística del balneario, Alejandra Manso.

El mer­cado con­tará con la pre­sen­cia de unos 30 expo­si­to­res, entre arte­sa­nos y pro­pues­tas vin­cu­la­das a las tradiciones anti­guas, como la lec­tura de runas y dis­tin­tas expre­sio­nes artís­ticas. A eso se suma­rán acti­vi­da­des lúdi­cas y recrea­ti­vas pen­sa­das para toda la fami­lia, con jue­gos medie­va­les orga­ni­za­dos por dis­tin­tos cla­nes de recreación his­tó­rica.

Entre ellos esta­rán Vuelo de Cuervo, Crua­chan y El Tem­plo del Jabalí, que invi­ta­rán al público a par­ti­ci­par de desa­fíos como el lan­za­miento de hacha, tiro con arco y fle­cha, pruebas de fuerza con cuerda o incluso "sen­tir el peso de la espada".

IMG_4701

"La gente se suma, puede par­ti­ci­par toda la fami­lia. Es total­mente abierto y pen­sado para pasarla lindo", explicó Manso, acla­rando que las armas no tie­nen filo.

Desde el ingreso al predio, la ambientación transportará a la época de castillos, caballeros y vikingos, con música de inspiración celta, danzas medievales y múltiples intervenciones artísticas itinerantes que sorprenderán a cada paso.

A su vez, se instalará una feria de artesanos y productores nacionales, donde se podrán apreciar y adquirir piezas de madera, vidrio, alfarería, orfebrería, herboristería, acuñación de monedas y otros oficios tradicionales.

La propuesta incluye además actividades que pondrán a prueba la destreza y la fuerza de los participantes, como el lanzamiento de hacha, el levantamiento del martillo de Thor y distintas pruebas medievales.

También habrá espacios para tomarse fotografías en escenarios temáticos, como el trono vikingo, y opciones lúdicas y educativas pensadas especialmente para niños y niñas.

IMG_4702

Entre los grupos participantes se destaca el clan medieval Cruachan, dedicado al recreacionismo histórico escocés, que desde hace más de seis años trabaja en la difusión de la historia a través de una experiencia interactiva, permitiendo al público conocer de cerca la vestimenta, las herramientas y las armas de la antigua Escocia, siempre con un enfoque educativo y participativo.