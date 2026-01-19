Un verdadero viaje en el tiempo: La Esmeralda presentará el próximo fin de semana el Mercado de la Edad Media
El evento se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de enero de 17:00 a 23:30 horas y contará con la participación de grupos medievales dedicados a la recreación histórica
19 de enero 2026 - 9:28hs
El balneario La Esmeralda de Rocha volverá a convertirse en un "viaje en el tiempo" con la realización del Mercado de la Edad Media, un evento que se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de enero de 17:00 a 23:30 horas, y que invita a vecinos y visitantes a sumergirse en el fascinante mundo medieval.
La entrada será gratuita y abierta a todo público.
Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de la participación de grupos medievales dedicados a la recreación histórica, que desplegarán actividades interactivas y demostraciones que evocan la vida, las costumbres y los desafíos de la Edad Media.
Entre las propuestas están la esgrima medieval, el tiro con arco, juegos y desafíos medievales, pensados para participar de forma individual o en grupo, compartiendo la experiencia tanto con otros visitantes como con los integrantes de los clanes recreacionistas.
"Hay mucha gente involucrada a la que le encanta la Edad Media. Todos vienen vestidos, maquillados, metidos en personaje. El entorno natural del parque, tan arbolado, se presta muchísimo para recrear ese clima", declaró la organizadora del evento y operadora turística del balneario, Alejandra Manso.
El mercado contará con la presencia de unos 30 expositores, entre artesanos y propuestas vinculadas a las tradiciones antiguas, como la lectura de runas y distintas expresiones artísticas. A eso se sumarán actividades lúdicas y recreativas pensadas para toda la familia, con juegos medievales organizados por distintos clanes de recreación histórica.
Entre ellos estarán Vuelo de Cuervo, Cruachan y El Templo del Jabalí, que invitarán al público a participar de desafíos como el lanzamiento de hacha, tiro con arco y flecha, pruebas de fuerza con cuerda o incluso "sentir el peso de la espada".
"La gente se suma, puede participar toda la familia. Es totalmente abierto y pensado para pasarla lindo", explicó Manso, aclarando que las armas no tienen filo.
Desde el ingreso al predio, la ambientación transportará a la época de castillos, caballeros y vikingos, con música de inspiración celta, danzas medievales y múltiples intervenciones artísticas itinerantes que sorprenderán a cada paso.
A su vez, se instalará una feria de artesanos y productores nacionales, donde se podrán apreciar y adquirir piezas de madera, vidrio, alfarería, orfebrería, herboristería, acuñación de monedas y otros oficios tradicionales.
La propuesta incluye además actividades que pondrán a prueba la destreza y la fuerza de los participantes, como el lanzamiento de hacha, el levantamiento del martillo de Thor y distintas pruebas medievales.
También habrá espacios para tomarse fotografías en escenarios temáticos, como el trono vikingo, y opciones lúdicas y educativas pensadas especialmente para niños y niñas.
Entre los grupos participantes se destaca el clan medieval Cruachan, dedicado al recreacionismo histórico escocés, que desde hace más de seis años trabaja en la difusión de la historia a través de una experiencia interactiva, permitiendo al público conocer de cerca la vestimenta, las herramientas y las armas de la antigua Escocia, siempre con un enfoque educativo y participativo.