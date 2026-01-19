Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ EVENTO

Un verdadero viaje en el tiempo: La Esmeralda presentará el próximo fin de semana el Mercado de la Edad Media

El evento se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de enero de 17:00 a 23:30 horas y contará con la participación de grupos medievales dedicados a la recreación histórica

19 de enero 2026 - 9:28hs
IMG_4698

El balneario La Esmeralda de Rocha volverá a convertirse en un "viaje en el tiempo" con la realización del Mercado de la Edad Media, un evento que se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de enero de 17:00 a 23:30 horas, y que invita a vecinos y visitantes a sumergirse en el fascinante mundo medieval.

La entrada será gra­tuita y abierta a todo público.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de la participación de grupos medievales dedicados a la recreación histórica, que desplegarán actividades interactivas y demostraciones que evocan la vida, las costumbres y los desafíos de la Edad Media.

Entre las propuestas están la esgrima medieval, el tiro con arco, juegos y desafíos medievales, pensados para participar de forma individual o en grupo, compartiendo la experiencia tanto con otros visitantes como con los integrantes de los clanes recreacionistas.

IMG_4699

"Hay mucha gente invo­lu­crada a la que le encanta la Edad Media. Todos vie­nen ves­ti­dos, maqui­lla­dos, meti­dos en per­so­naje. El entorno natu­ral del par­que, tan arbo­lado, se presta muchí­simo para recrear ese clima", declaró la organizadora del evento y operadora turística del balneario, Alejandra Manso.

El mer­cado con­tará con la pre­sen­cia de unos 30 expo­si­to­res, entre arte­sa­nos y pro­pues­tas vin­cu­la­das a las tradiciones anti­guas, como la lec­tura de runas y dis­tin­tas expre­sio­nes artís­ticas. A eso se suma­rán acti­vi­da­des lúdi­cas y recrea­ti­vas pen­sa­das para toda la fami­lia, con jue­gos medie­va­les orga­ni­za­dos por dis­tin­tos cla­nes de recreación his­tó­rica.

Entre ellos esta­rán Vuelo de Cuervo, Crua­chan y El Tem­plo del Jabalí, que invi­ta­rán al público a par­ti­ci­par de desa­fíos como el lan­za­miento de hacha, tiro con arco y fle­cha, pruebas de fuerza con cuerda o incluso "sen­tir el peso de la espada".

IMG_4701

"La gente se suma, puede par­ti­ci­par toda la fami­lia. Es total­mente abierto y pen­sado para pasarla lindo", explicó Manso, acla­rando que las armas no tie­nen filo.

Desde el ingreso al predio, la ambientación transportará a la época de castillos, caballeros y vikingos, con música de inspiración celta, danzas medievales y múltiples intervenciones artísticas itinerantes que sorprenderán a cada paso.

A su vez, se instalará una feria de artesanos y productores nacionales, donde se podrán apreciar y adquirir piezas de madera, vidrio, alfarería, orfebrería, herboristería, acuñación de monedas y otros oficios tradicionales.

La propuesta incluye además actividades que pondrán a prueba la destreza y la fuerza de los participantes, como el lanzamiento de hacha, el levantamiento del martillo de Thor y distintas pruebas medievales.

También habrá espacios para tomarse fotografías en escenarios temáticos, como el trono vikingo, y opciones lúdicas y educativas pensadas especialmente para niños y niñas.

IMG_4702

Entre los grupos participantes se destaca el clan medieval Cruachan, dedicado al recreacionismo histórico escocés, que desde hace más de seis años trabaja en la difusión de la historia a través de una experiencia interactiva, permitiendo al público conocer de cerca la vestimenta, las herramientas y las armas de la antigua Escocia, siempre con un enfoque educativo y participativo.

IMG_4700
Temas:

La Esmeralda Edad Media Verano 2026

Las más leídas

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
ESPAÑA

Federico Valverde fue uno de los tres jugadores de Real Madrid más abucheados por sus hinchas en el Bernabéu, pero recibió una distinción del presidente Florentino Pérez

Vacunación
INFECCIONES

Uruguay está en "zona de brote" de un histórico virus y ante aumento de casos el MSP decidió cambiar la vacuna

Deborah Rodríguez
ENCUENTRO

Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Washington Aguerre
PEÑAROL

La trama oculta del vínculo entre Washington Aguerre y Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos