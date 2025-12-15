"La Esmeralda celebra": una noche de homenaje a la identidad rioplatense

El balneario La Esmeralda fue escenario este fin de semana de una noche de homenajes y reconocimientos con la realización de " La Esmeralda Celebra" , una propuesta que se incorporó a la agenda cultural de la temporada y que tuvo como eje la identidad rioplatense , con distinciones a referentes del arte, la comunicación, la música, el deporte y el compromiso social .

La actividad se desarrolló en el Parque Público y convocó a vecinos, visitantes y referentes culturales , que acompañaron cada reconocimiento en un clima de respeto y cercanía , consolidando un espacio de encuentro comunitario en torno a la cultura y la memoria colectiva del Río de la Plata.

Uno de los homenajes centrales fue para Miguel Nogueira , periodista rochense con 50 años de trayectoria en radio y televisión . Referente de Carve, VTV y del histórico programa Buscadores de Canal 5 , Nogueira destacó el valor de la radio como compañía permanente y agradeció la posibilidad de haber trabajado en los medios durante medio siglo . Con un vínculo sostenido con La Esmeralda , balneario que visita cada año, reivindicó además el relacionamiento cultural con la vecina orilla .

También fue distinguida la actriz Eunice Castro , con 35 años de carrera , por su extensa trayectoria en la televisión uruguaya . Con participación en programas populares y presencia en todos los canales del país, Castro ha sido además visitante habitual de La Esmeralda , a la que regresa temporada tras temporada. El reconocimiento subrayó tanto su recorrido artístico como su vínculo personal con la región .

Foto 2

Gerardo Romano y un testimonio conmovedor

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el conservatorio ofrecido por Gerardo Romano, actor con 49 años de trayectoria teatral y una de las figuras más emblemáticas del teatro rioplatense. Durante su intervención, Romano definió al teatro como un espacio de resistencia y de verdad y habló con profunda emoción sobre su lucha contra el Parkinson, enfermedad que no le ha impedido continuar vinculado a su oficio.

El actor expresó además su amor por Uruguay y su fuerte vínculo con el país, al tiempo que sostuvo que le gustaría que Argentina y Uruguay se llamaran “Río de la Plata”, porque “hay que aprender de los que saben”. Agradeció la posibilidad de seguir trabajando y reafirmó su gratitud por ser actor, ante una audiencia mayoritariamente local que escuchó atentamente, generando uno de los picos emotivos de la velada.

Música, danza y compromiso social

La jornada también incluyó reconocimientos a Julio Vítor González, el Zucará, artista rochense radicado en La Paloma, por su aporte cultural y artístico al fortalecimiento de la identidad regional. Asimismo, fue distinguido Nicolás Molina, músico oriundo de Castillos, multipremiado con Premios Graffiti y Premios Nacionales de Música del MEC, cuya carrera reciente incluyó una gira por España y una intensa agenda de presentaciones.

El grupo RedBlack, también de Castillos, recibió un homenaje por su destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Aeróbica y Danza Libraf, realizado en Capão da Canoa, Brasil, donde obtuvieron primeros y segundos lugares en distintas categorías juveniles, llevando el nombre de la región al plano internacional.

Además, se reconoció el trabajo de la ONG Hagamos Un Plan, por su labor en la prevención del suicidio y el acompañamiento a sobrevivientes en Castillos, Rocha y la región.