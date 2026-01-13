Un violín legendario, un doble crimen y tres siglos de historia: la nueva novela de Roemmers con prólogo de Vargas Llosa

El escritor y empresario argentino Alejandro G. Roemmers presentó en Manantiales su más reciente novela, El misterio del último Stradivarius , en un encuentro que tuvo lugar en la nave central del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).

La presentación contó con la participación de la periodista Magdalena Prado , encargada de moderar el encuentro, y del director de orquesta Roberto Montenegro , con quienes Roemmers dialogó sobre el proceso creativo de la obra, el misterio que la atraviesa y el universo histórico y simbólico que la inspiró.

Contando con un prólogo de Mario Vargas Llosa —lo último que el Premio Nobel de Literatura 2010 escribió—, El misterio del último Stradivarius es una novela policial cercana a la serie negra que parte de un hecho contemporáneo, el asesinato de un padre y su hija en una pequeña ciudad de Paraguay.

Paralela a la investigación que intenta resolver este misterio, se desarrolla la historia del violín, el último fabricado por el legendario lutier Antonio Stradivari, dotado de un sonido asombroso, en el que muchas personas creen ver cualidades mágicas o milagrosas.

Screen Shot 2026-01-13 at 09.27.04

Consultado sobre el cruce entre realidad e imaginación, Roemmers explicó que parte del atractivo del libro reside precisamente en esa ambigüedad. “No se puede distinguir muy bien qué es histórico y qué es ficción. Hay personajes reales y otros que no lo son. Creo que es entretenido no decirlo”, señaló. Y agregó que el trasfondo histórico funciona como un marco sobre el cual construyó escenas y vínculos desde la imaginación: “Dentro de ese marco doy algunas pinceladas para conectar las escenas”.

Screen Shot 2026-01-13 at 09.29.13 Alejandro G. Roemmers.

Tres siglos, un violín y múltiples destinos

A lo largo de casi tres siglos, el último Stradivarius pasa de mano en mano, definiendo algunos de los acontecimientos más trascendentales de su tiempo y convirtiéndose en el eje narrativo de un libro que invita a los lectores a realizar un recorrido por las reglas del género policial sin perder el hilo de una historia que atraviesa épocas, territorios y destinos.

Durante la presentación, Roemmers también se refirió al prólogo escrito por Vargas Llosa, al que definió como una de las mayores emociones de su carrera literaria. “Para mí es un gran honor. No pude verlo ni agradecerle después, porque ya no estaba bien y no tomaba llamados”, relató. El texto le fue entregado por Álvaro Vargas Llosa, quien le explicó que se trataba de lo último que su padre había leído y escrito, dictándolo en sus últimos días.

“El hecho de que esta obra quede ligada a él es una emoción enorme”, expresó Roemmers, y destacó su admiración por el autor peruano, a quien considera “tal vez el más grande novelista del último siglo”.

Screen Shot 2026-01-13 at 09.29.53

Presentación solidaria

Tras la charla se realizó la venta y firma de ejemplares. Todo lo recaudado fue duplicado y donado por Alejandro G. Roemmers al Destacamento de Bomberos de Maldonado, sumando un componente solidario al encuentro cultural.

Screen Shot 2026-01-13 at 09.30.53

Sobre el autor

Alejandro Guillermo Roemmers nació en Buenos Aires en 1958. Es poeta, dramaturgo y novelista, y ha colaborado activamente en proyectos a favor de la fraternidad y la paz en el mundo. Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, como el Premio San Francisco de Asís, otorgado por la Pontificia Universidad Antonianum, del Vaticano.

Entre sus obras se destacan las novelas Vivir se escribe en presente y Morir lo necesario, además de musicales como Franciscus, Una razón para vivir y Regreso en Patagonia. El regreso del Joven Príncipe, publicado en 2008, ha sido traducido a casi cuarenta idiomas y ya supera los tres millones de ejemplares vendidos. También ha publicado El Joven Príncipe Señala el Camino, continuación de El Regreso del Joven Príncipe, presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires en abril de 2024.