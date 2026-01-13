Dólar
/ Economía y Empresas / TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del martes 13 de enero, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al lunes 12 de enero

13 de enero 2026 - 7:37hs
Getty Images

El dólar abrió este martes 13 de enero en Uruguay con un valor de $ 37,50 la compra y $ 39,90 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,05 y la venta bajó $ 0,15 respecto al lunes 12 de enero.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.440 la compra y A$ 1.490 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio no sufrió modificaciones.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,46 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,68, de acuerdo a la herramienta Cuex.

