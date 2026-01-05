Dólar
/ Economía y Empresas / CONSUMO

Vehículos 0 km: nuevo récord con más de 71.000 unidades vendidas en Uruguay

El impulso de los vehículos eléctricos, sumado a la baja del dólar, redujo costos y sostuvo el dinamismo de todo el sector automotor en 2025

5 de enero 2026 - 12:09hs
El mercado de vehículos 0 km en Uruguay creció en 2025 por quinto año consecutivo y alcanzó un nuevo récord al considerar las unidades vendidas en todos los segmentos.

Entre enero y diciembre se comercializaron 71.442 vehículos, lo que marca un crecimiento interanual de 8,4%, equivalente a 5.533 unidades más, según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

Las cifras finales implican que el año pasado se colocaron 8 vehículos nuevos por hora, con un ritmo muy parejo de ventas y mayor dinamismo en el conjunto del segundo semestre.

Este año sobresalió el muy buen ritmo de comercialización de eléctricos, que próximo a terminar el año pasado representaban algo más de un quinto del mercado.

Algunas cualidades de los autos eléctricos impactaron directamente en el bolsillo de los consumidores y, por lo tanto, en su elección.

Entre los principales factores se destacan la exoneración de la mitad de la patente y el uso de la energía eléctrica como fuente de movilidad, lo que supone un ahorro de hasta ocho veces en el gasto de combustible, según referentes del sector.

A esto se suman otras exoneraciones impositivas y políticas de reducción de precios aplicadas por las principales marcas de vehículos eléctricos, que los acercaron al resto del mercado.

Además, un aspecto que siguió ayudando en el dinamismo de todo el sector automotor es el precio del dólar, que cayó alrededor de 11,4% en el año y se mantuvo cercano a los $ 40 e incluso por debajo en algunos momentos.

Si se mira unos pocos años para atrás, hay un crecimiento firme de la venta de autos desde 2021. Esto ocurrió de manera simultánea con un firme fortalecimiento del peso uruguayo (o debilitamiento del dólar a nivel local).

Cuanto más barato es el dólar, más baratos son los precios de los bienes cuyo precio relevante es el dólar, porque se importan. Y son más baratos relativamente al salario de las personas y al ingreso de los hogares.

Autos, utilitarios y utilitarios deportivos en 2025

El desglose de las cifras muestra que entre autos, utilitarios y utilitarios deportivos (SUV) se vendieron en total 68.190 unidades.

En el análisis por categoría se destaca nuevamente el segmento de utilitarios deportivos, donde se vendieron 23.678 vehículos, un 42,9% más respecto a 2024.

Por su parte, en el segmento de automóviles se vendieron 24.918 unidades, un 2,7% menos en la comparación interanual.

En tanto, la categoría de utilitarios registró una caída de 4,5% interanual, con un total de 19.594 unidades comercializadas.

