/ Nacional / CANELONES

Asesinaron a un joven de 19 años en La Paz: hipótesis apunta a narcotráfico y disputa por territorio

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones informaron a El Observador que la víctima es poseedora de antecedentes

13 de enero 2026 - 11:46hs
Asesinan a un joven de 19 años en La Paz

Foto: Leonardo Carreño

La Policía investiga el homicidio de un joven de 19 años en la localidad de La Paz, Canelones, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

La víctima se encontraba en la tarde de ayer circulando en su auto cuando, en determinado momento, empezó a ser perseguido por dos personas en moto, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Ante esto, el joven intentó escapar, pero momentos después terminó perdiendo el control del vehículo, cayó a una cuenta y fue interceptado por los ocupantes de la moto, quienes rápidamente le dispararon.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscalía Departamental de Las Piedras de 2.º turno.

"En base a los indicios recabados y a las declaraciones tomadas, se está trabajando bajo la hipótesis de narcotráfico y disputa por territorio", informaron desde el Ministerio Público en un comunicado.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones informaron a El Observador que la víctima poseía antecedentes.

Al momento se desconoce el paradero y la identidad de los homicidas. El caso continúa en investigación.

joven La Paz Narcotráfico policía

