Asesinaron a un joven de 19 años en La Paz: hipótesis apunta a narcotráfico y disputa por territorio

Asesinan a un joven de 19 años en La Paz

La Policía investiga el homicidio de un joven de 19 años en la localidad de La Paz , Canelones, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La víctima se encontraba en la tarde de ayer circulando en su auto cuando, en determinado momento, empezó a ser perseguido por dos personas en moto , informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Ante esto, el joven intentó escapar, pero momentos después terminó perdiendo el control del vehículo, cayó a una cuenta y fue interceptado por los ocupantes de la moto, quienes rápidamente le dispararon .

TEATRO Murió Luis Magallanes, quien encarnaba a Dulce Polly, figura del arte drag y activista LGBT+

OBITUARIO Murió Pedro Larroque, una eminencia como médico, quien trabajó años en Cordón, River Plate y las selecciones uruguayas de básquetbol y fútbol

El caso está en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscalía Departamental de Las Piedras de 2.º turno .

"En base a los indicios recabados y a las declaraciones tomadas, se está trabajando bajo la hipótesis de narcotráfico y disputa por territorio", informaron desde el Ministerio Público en un comunicado.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones informaron a El Observador que la víctima poseía antecedentes.

Al momento se desconoce el paradero y la identidad de los homicidas. El caso continúa en investigación.