Lucas Paquetá está cerca de regresar a Flamengo y rompería el récord de la compra más cara de Sudamérica

El Flamengo está a punto de romper el mercado con la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano , ya que el club tiene acordado de palabra el regreso de Lucas Paquetá , mediocampista brasileño actualmente en el West Ham , y se hablan de cifras que superaría la reciente compra del Cruzeiro por Gerson .

Fabrizio Romano , el periodista especializado en mercado de fichajes europeo, y medios ingleses como Daily Mail , informan que Flamengo acordó los términos personales que el futbolista de 26 años, quién dejó en claro su deseo de regresar a su Brasil natal y el Mengao , institución donde surgió, inició gestiones y está cerca de concretarse.

La posible salida de Lucas Paquetá del West Ham hacia Flamengo ha tomado fuerza después de que el centrocampista solicitara no participar en la victoria del club londinense sobre el QPR por la FA Cup , en un contexto marcado por el interés de varios equipos y la resistencia de los dirigentes ingleses a negociar cualquier transferencia durante el mercado invernal.

El mercado de pases en Brasil maneja cifras impresionantes, de hecho, el Cruzeiro viene de concretar la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano al adquirir a Gerson por 35 millones de dólares desde el Zenit de Rusia. Sin embargo, Flamengo podría volver a romper ese récord y establecer una nueva marca.

La oferta del Flamengo podría alcanzar la suma de 35 millones de libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente 47 millones de dólares y se convertiría así en la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano.

20240624 INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 24: Lucas Paqueta of Brazil controls the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 Group D match between Brazil and Costa Rica at SoFi Stadium on June 24, 2024 in Inglewood, California. Ronald Martinez/Getty Images/A Lucas Paquetá Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP

No obstante, en Inglaterra informan que el West Ham se mantiene la postura de no desprenderse de Paquetá en enero, aunque su salida en verano aparece en escenarios futuros. El mediocampista de 26 años, con 18 meses de contrato restantes en el conjunto de Londres, ha expresado un claro deseo de regresar a su país natal, por lo que presiona desde ese lado para que se concrete la transferencia.

El Flamengo, que ya cuenta con figuras mundiales como el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Jorginho, Carrascal, Samuel Lino, entre otros, viene de conquistar su cuarta Copa Libertadores y el Brasileirao, por lo que pretende reforzar aún más el equipo para ir a por todo en el 2026.