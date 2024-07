Una película uruguaya sobre José Mujica se presentará en un festival en Brasil

Es la visión de Mujica que se proyecta hacia el futuro. 2052 es el año en que los científicos calculan que el mundo, si seguimos como vamos, va a estar en un punto irreversible provocado por el excesivo consumo de recursos naturales. Es el pensamiento de Pepe hacia el futuro por un mundo que se va, y deja instalada esta preocupación, aunque sabe que no lo va a ver. Es un futuro relativamente cercano si seguimos consumiendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Por eso Movimiento 2052, porque es un movimiento mundial que Pepe instala a partir de su discurso de Río (Cumbre de Río de Janeiro, junio de 2012), provocando que jóvenes de todas partes del mundo se sientan identificados. Tan impactante fue ese mensaje, que en Japón había jóvenes que se acercaban y le contaban a Pepe que habían dejado su actividad laboral y profesional en la ciudad, para irse al campo y habían modificado muchas de sus costumbres por hábitos que estuvieran alineados con mejores cuidados ambientales. Es un pensamiento de Mujica que escapa a este tiempo, porque nos proyecta a un futuro no tan lejano.

¿Cómo surgió esta idea, cuando empezó a pensar en un documental de Mujica?

Fue durante una cobertura que estábamos haciendo antes de la campaña, antes que surgiera como candidato firme a presidente, en los comienzos de ese trayecto, estaba como cámara filmando un acto en un complejo MEVIR, a las afuera de la ciudad de Rivera en una zona rural, y empiezo a ver que Mujica tiene un discurso que escapaba totalmente lo que era la política nacional de ese momento. El mensaje que le daba a esa gente en el interior profundo, como se le suele decir, era un mensaje filosófico, que es el corazón de lo que termina siendo después su mensaje viral, dado en Río de Janeiro. Ahí vi algo que trascendía el acto partidario, Entonces le cuento a los colegas; 'Este hombre, con este discurso está para hablar en la ONU'. Pensé en ese momento que había que armar un seguimiento documental más allá de la campaña. A partir de ese día comencé con esta tarea de documentarlo, lo seguí a la ONU, a muchos lugares en el planeta, pero fue en Japón donde me llevé una gran sorpresa, porque era visto como un referente mundial y había generado un movimiento sorprendente, una idea que había prendido del otro lado del mundo.

¿Seguramente alguien puede pensar que hay cierta especulación política en presentar una película en este año electoral?

Sí, es probable que alguien pueda pensar eso. Los tiempos fueron más largos de lo que hubiera querido, fueron 15 largos años de trabajo. Teníamos una maqueta muy avanzada y estaba pensada para estrenarse el año pasado, pero no se pudo. Se termino la última mezcla, la mezcla final, hace pocas semanas. De hecho el año pasado se anotó en la lista de estrenos programados por la Agencia Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Pero volviendo a la pregunta inicial, no busca en sí ser un fin político. La película no es una película política, por más que obviamente el personaje, dentro del Uruguay, es un personaje político. Por el contrario, tiene un fin filosófico. Ahora es verdad que Mujica construye la nueva mística de la izquierda. Pero si te pones a pensar Mujica y (Julio María) Sanguinetti la semana pasada en la ALADI, dieron un discurso de unidad. En mi visión Mujica ya trasciende los temas políticos coyunturales del Uruguay. Sí, es verdad que estamos transitando un tiempo electoral y que la película se va a estrenar este año y que probablemente no sea un buen negocio como productor, porque la fecha de estreno en Uruguay será en octubre, y tal vez la gente ya esté cansada de la política y lo que menos quieran ver, sea una película donde aparezca un político. Es una casualidad porque la película ya estaba programada desde hace tiempo para estrenarse este año.

¿Por que se hará un preestreno en San Pablo y no acá en Uruguay?

Una vez tenida la fecha de finalización de la película, comenzamos a vincularnos con festivales internacionales, teníamos pedidos para presentarla en Europa y en América, y también en lugares fuera del circuito convencional, te diría que hay miles de personas en el todo el planeta con deseos de verla. Entonces como productor independiente, tenía que pensar cual sería la mejor forma para esta etapa, atendiendo los pedidos. Así que un día recibimos una llamada de Cinemateca Brasil que les había encantado la película y que estarían muy complacidos de poder realizar un preestreno mundial. Me gustó la idea y sobre todo porque ya teníamos algunas conversaciones para una futura distribución en Brasil, donde Mujica es una personalidad que despierta mucho interés. Brasil tiene un mercado audiovisual enorme y mucha avidez por este tipo de producto, lo adoran a Mujica y sería una buena oportunidad de probar que pasa con el público.

¿Además de la presentación, la película se va a ver en cines de Brasil, antes que Uruguay?

Es probable porque es el primer preestreno internacional, estamos en esta etapa de construcción de lo que es la distribución internacional. Luego de San Pablo, en agosto, se presentará en Argentina, en La Plata, ya los estoy invitando porque será en un ámbito muy distinto al Brasil. Detrás de eso seguramente vengan muchas otras ciudades, hay interés de distribuidores en muchos países de América y hasta en Japón y tenemos conversaciones avanzadas en España. Ha despertado mucho interés en todo el mundo. En Uruguay se ha programado para octubre. Yo pensaba que hacer una película era difícil, y de hecho lo es. Pero más difícil es distribuirla con toda la complejidad que tiene pensar de forma global, para las salas de cine tradicionales y para las plataformas donde ya tenemos conversaciones avanzadas. Es más, estamos armando con un grupo de profesionales europeos, nuestra oficina en España para la distribución como productora independiente, atendiendo el complejo funcionamiento del negocio audiovisual y todas la plataformas que ya están interesadas en esta película.

¿Fueron 15 años de trabajo que llevo este proyecto, como se financió?

Empecé a filmarla como iniciativa personal con recursos propios, antes que todas las otras películas y documentales que se hicieron de Pepe, y antes que Mujica se transformara en un líder mundial. Me pareció que este mensaje estaba fuera de la realidad política partidaria de nuestro país. Se fue construyendo con fondos propios sin recibir incentivos del estado, tampoco fueron pedidos a los distintos fondos de apoyo audiovisual que tiene el Uruguay, ni a ninguna organización cultural ni política. Fue financiada con lo que tenía, es una película hecha a pulmón.