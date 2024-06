Brote de triquinosis en Argentina, cerca de Rosario, a pocos kms de la frontera con Uruguay

La mencionada agencia santafesina, según reportó en su sitio web, investiga el brote en una acción conjunta con la Regional Granadero Baigorria y la Comuna de Acebal. Se tomaron muestras en el comercio concluyendo los informes de laboratorio con la presencia en el producto alimenticio “chorizo seco” de Trichinella spiralis (triquinosis).

No ingerir carne de cerdo cruda o mal cocida

A fin de proteger la salud de los consumidores, se recomienda a la población no consumir productos o subproductos provenientes de carne de cerdo cruda o mal cocida, como por ejemplo: salamines, bondiola, jamón crudo, panceta salada, embutidos, chorizos, cortes de carne de cerdo, elaborados en dicho establecimiento como así tampoco los provenientes de elaboraciones no seguras y/o sin rótulo.

En caso de padecer algún síntoma, se recomienda concurrir inmediatamente a un centro de salud.

Triquinosis: una zoonosis parasitaria

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina informó que la triquinosis es una zoonosis parasitaria, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas a través del consumo de carne insuficientemente cocida o de productos elaborados con carne de cerdo o de animales silvestres, como jabalíes o pumas, que contengan larvas del parásito en sus músculos.

La principal fuente de infección de esta enfermedad para las personas son los cerdos domésticos, aunque también puede producirse por consumo de las otras especies mencionadas.

Cuando las personas contraen triquinosis puede producir una sintomatología “inespecífica, parecida a una gripe.

Dado el alto nivel de consumo de productos elaborados con carne de cerdo y derivados -chacinados, embutidos y salazones- es fundamental que aquellas personas que se dedican a la cría de estos animales les proporcionen una alimentación segura y adecuada, ya que “los cerdos pueden adquirir el parásito a través de lo que comen”, detallan desde el Senasa, y agregan que, además, se deben mantener las instalaciones en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

animal-farming-animals-farm-66627.webp Cerdos en predio de productor de escala familiar.

Del cerdo al hombre

El Cronista informó, por su parte, que el parásito ingresa al cerdo cuando consume esos restos de carne o animales infectados, se aloja en sus músculos y luego infecta al hombre cuando éste consume productos crudos o mal cocidos.

Según especialistas, la gravedad de la triquinosis depende del número de larvas ingeridas. La exposición a pocas larvas, en general se relaciona con una infección asintomática.

Las larvas no se observan a simple vista y no alteran las características externas como el color y sabor de la carne o de sus derivados y, en general, no producen signos ni síntomas visibles fácilmente detectables en los cerdos vivos es por ello que es fundamental la prevención para evitar contraer la enfermedad.

Los síntomas a tener en cuenta

Los síntomas pueden aparecer entre los cinco y 60 días posteriores al consumo del alimento contaminado. En los casos leves, puede confundirse con un cuadro gripal. Los síntomas más comunes son:

Dolores musculares.

Hinchazón de los párpados.

Fiebre

Dolor abdominal.

Náuseas.

Vómitos.

Diarrea.

La triquinosis se contrae al ingerir carne de cerdo contaminada, por ese motivo se recomienda no consumir productos derivados de cerdo que sean "caseros" o que no hayan sido elaborados en condiciones seguras.

Evitar alimentos que fueron elaborados en el mercado informal sin ningún tipo de control sanitario o en establecimientos no habilitados por la autoridad competente.

Adquirir productos rotulados.

Verificar la información del rótulo (etiqueta) del producto.

Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados.