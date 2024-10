CAF presentó el libro de sus 40 años: "Entretejiendo historias del cooperativismo agrario en Uruguay"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CAFUruguay/status/1847046703553114223&partner=&hide_thread=false "Este libro fue escrito por una periodista joven, lo cual refleja nuestro compromiso con la juventud, con las oportunidades y con la visión de un cooperativismo integrador".



Valores del cooperativismo agrario

Analía Pereira, autora del libro de los 40 años de CAF, en una entrevista que concedió a El Observador -entre otras consideraciones- expresó: "El cooperativismo se rige por una serie de conceptos llamados valores cooperativos, entre ellos la solidaridad, el trabajo en conjunto y por un fin común, sin mirar la individualidad sino pensando en el todo, pero sin dejar de atender a cada persona como parte del grupo (...), si quienes leen el libro logran conocer esos valores al igual que yo lo hice mientras escribía las historias, la tarea estará cumplida".

WhatsApp Image 2024-10-28 at 21.13.09 (2).jpeg Analía Pereira, durante la presentación del libro de los 40 años de CAF.

¿Qué significó la responsabilidad que le confirió CAF de ser la autora del libro?

Haber sido elegida por CAF para llevar adelante este proyecto fue un honor. La directiva, las cooperativas y el equipo de funcionarios de CAF confiaron en mí para liderar un proceso de trabajo largo y muy meticuloso. Fue una gran responsabilidad escribir este libro que significó, hasta ahora, el proyecto más desafiante de mi carrera profesional en el periodismo. Estoy muy agradecida con CAF por haber confiado en el trabajo de una periodista joven, porque gracias a la gente que confía en la capacidad de los jóvenes es como logramos tener experiencias, desafiarnos y crecer laboralmente.

55 entrevistas y 2.600 kilómetros

¿Cuánto tiempo llevó elaborar el libro y cómo se desarrolló el proceso creativo?

El proceso duró casi un año. Hubo una gran labor junto al equipo de CAF y cooperativas para llevar adelante la producción. Cada cooperativa eligió qué historia las representaría más y quiénes serían los voceros de las mismas. En noviembre de 2024 comenzamos a trabajar y coordinar cómo sería el proyecto y en enero de 2024 comenzó el proceso de entrevistas. Fueron más de 55 entrevistas las que se realizaron y más de 2.600 kilómetros los que recorrí, ya que visité a todas las cooperativas socias de CAF para realizar cada una personalmente. Viajé en ómnibus, en auto, viajé bastante los fines de semana para lograr llevar adelante este proyecto junto a mi trabajo como periodista. Escribí gran parte del libro en la ruta mientras volvía en largas horas de ómnibus y conocí gran parte del país. Y también hubo un proceso de entrevistas online y telefónicas con referentes del gobierno y de la institucionalidad agropecuaria y cooperativa nacional y regional que fue muy interesante. El proceso fue muy enriquecedor porque los entrevistados fueron muy heterogéneos, hubo desde entrevistadas jóvenes que comenzaron hace pocos años en el cooperativismo hasta referentes históricos del movimiento cooperativo, ex ministros, profesionales del agro y autoridades de gobierno, uruguayos y extranjeros.

¿A quién corresponde, desde tu rol de escritora, agradecer?

Si bien fui la autora del libro, el proyecto tomó forma porque fue hecho en equipo. En ese sentido estoy muy agradecida con la directiva de CAF que me eligió para liderar el trabajo y con el equipo de funcionarios con quien trabajé codo a codo. También agradezco mucho a las cooperativas. Los entrevistados no solo tuvieron una gran apertura para hablarme de sus historias (muchas buenas, pero también muchas de tiempos difíciles), sino que fueron muy amables. Muchos de ellos me recibieron en sus casas, me presentaron a sus familias, fueron a buscarme a la ruta, a la terminal o me mostraron sus lugares de trabajo, incluso cuando tuve problemas, como haber perdido alguna grabación por problemas técnicos, no dudaron en brindarme su tiempo nuevamente para que todo saliera bien, y todo eso fue muy enriquecedor y lo valoro y agradezco mucho. Finalmente también estoy muy agradecida con mi entorno, familia, amigos, amigas y colegas de trabajo. Llevar adelante un proceso tan largo solo es fácil si se hace con el apoyo de quienes están para festejar los logros, pero también para entender los momentos difíciles. Y agradezco mucho estar rodeada de grandes personas que me apoyaron desde el día uno en el que CAF me llamó para este proyecto (como grandes compañeros de trabajo que me orientaron), y también de grandes afectos que supieron entender días de cansancio, noches de escritura, la frustración de la hoja en blanco, la euforia de los primeros capítulos entregados y los nervios del día de la presentación final.

WhatsApp Image 2024-10-28 at 21.13.09 (1).jpeg Analía Pereira con Victoria Uranga, responsable de Comunicación de CAF.

Cada historia con un valor especial

Imagino que cada una de las 40 historias narradas habrá sido una experiencia enriquecedora, todas tienen un valor diferencial, ¿pero qué protagonistas de esas 40 vidas identificadas con el valor cooperario señalaría como ejemplos para quien aún no ha leído la obra?

Cada una de las 40 historias tienen un valor especial y muestran a CAF desde la perspectiva de sus protagonistas, cada caso y cada persona desde su lugar es una muestra de por qué CAF es una organización referente. Filipa con 85 años y un trabajo en el tambo; Jesica, Sebastián y Daniel con el amor por el campo como herencia familiar; Nicolás y Mario con diferencias generacionales pero el mismo compromiso por el trabajo en CAF; Pedro con una basta experiencia en el cooperativismo y una gran memoria de la historia del Uruguay, son algunos de los casos que hicieron a este libro y a la historia de CAF y que me enseñaron de qué se tratan los valores cooperativos. No puedo nombrar a todos los entrevistados, aunque me encantaría, pero sí invitarlos a conocer sus historias en el libro.

¿Tras esta experiencia y considerando el contexto global del sistema cooperativo, que valor adicional tiene el cooperativismo agrario?

El cooperativismo se rige por una serie de conceptos llamados "valores cooperativos", entre ellos la solidaridad, el trabajo en conjunto y por un fin común, sin mirar la individualidad sino pensando en el todo, pero sin dejar de atender a cada persona como parte del grupo, y creo que en esas cosas está el valor agregado del cooperativismo agrario. El sistema cooperativo, y lo demuestran estas 40 historias, logró en 40 años en el campo en Uruguay grandes cosas, desde potenciar la educación hasta ayudar a productores familiares a salir de crisis financieras y no tener que vender todo y dejar el medio rural, pasando por ayudar en la pandemia con alimentos para quienes más lo necesitaron. Además de las 40 historias el libro tiene un plus al final especial para quienes forman parte de las cooperativas, que intenta mostrar un poco ese valor adicional del cooperativismo agrario. Si quienes leen el libro logran conocer esos valores al igual que yo lo hice mientras escribía las historias, la tarea estará cumplida.

WhatsApp Image 2024-10-28 at 21.13.09.jpeg La autora de la obra junto a directivos de CAF.

Las frases

"Este libro que hoy presentamos, es el libro de todos; nace de la tierra y se nutre de la voz de nuestra gente, es testimonio vivo de nuestras coops socias, en el que más de 50 personas compartieron sus historias desde el corazón del territorio"

Pablo Perdomo, presidente de CAF

"El libro de los años de CAF no solo rinde culto a la historia, sino que lo hace enalteciendo el futuro"

Juan Ignacio Buffa, subsecretario del MGAP

CAFlibro-1.jpg