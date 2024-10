Zafra de toros positiva, especialmente para los criadores

En este contexto, la venta de reproductores está siendo positiva tanto para las cabañas como para los criadores: al cierre de la zafra, en las próximas semanas, el precio promedio será superior al de 2023, que se situó en US$ 2.880 por toro.

Probablemente estará en el entorno de US$ 3.100 a US$ 3.200 por toro, con una suba interanual de entre 8% y 10%.

WhatsApp Image 2024-10-24 at 18.27.39 (3).jpeg

Para los compradores esto significa una inversión mayor, pero si se traslada a cuántos terneros es necesario vender para comprar un toro la relación ha ido bajando en los últimos tres años.

Los precios actuales de los terneros se ubican 18% por encima de los de hace un año de acuerdo al promedio de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Y si se compara con el valor del novillo la relación es aún más favorable al criador considerando que el precio actual del gordo está 28% por encima de un año atrás.

Más de tres millones de terneros

Por otra parte, todo apunta a un buen resultado del entore, especialmente tras las lluvias de esta semana.

Es muy posible que el próximo año se alcanzaría por primera vez en Uruguay una segunda parición consecutiva de más de 3 millones de terneros en la primavera, luego del récord de alrededor de 3,2 millones de cabezas que se espera llegarán al destete en el próximo otoño, fruto del entore pasado.

DSC_0002.webp Zafra de toros: Aberdeen Angus.

La mirada desde Angus y Hereford

“La gente salió a comprar toros” y confirmó las buenas perspectivas previas, apuntó el presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, Juan Pablo Pérez Frontini.

En la previa, dijo, “estábamos en un marco casi ideal de zafra” y esas buenas condiciones incluso mejoraron durante el mes de octubre.

“En general el país está bien de pasto, el criador vendió muy bien sus terneros, hay muchísimas vacas para preñar y la sequía dejó muchos toros afuera del sistema que había que reponer”, enumeró.

En una temporada típica se colocan en remates y exposiciones unos 7.000 toros.

La raza Angus viene creciendo en la participación y este año alcanzará el 65% de la oferta de reproductores indicó Pérez Frontini, con 61 remates auspiciados.

Hasta la última semana se registra un incremento de 6% en la cantidad de toros Angus comercializados y un aumento de precios en la misma línea, de hasta 7%, indicó.

La tendencia es “al alza” y “hay una sintonía entre la demanda y la oferta por los precios, con las variabilidades lógicas entre las distintas cabañas”.

“Se fueron juntando muchas cosas que han hecho que sea una de las mejores zafras de los últimos 10 años”, afirmó el titular de la Sociedad de Criadores de Angus, “el sector ganadero está viviendo un excelente presente y tiene muy buenas perspectivas de mediano y corto plazo”.

Pérez Frontini subrayó que en el comportamiento de la demanda no solo está presente la necesidad de comprar toros sino que “el criador ha hecho caja y el ánimo es bueno”.

1632949478390.webp Zafra de toros: Hereford. Juan Samuelle

La visión de los criadores de Hereford, la otra raza mayoritaria en los campos uruguayos, también es positiva.

“Se están colmando las expectativas previas a la zafra, tanto en colocación como en precios”, afirmó Nicolás Shaw, presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford.

“Hay gran cantidad de vacas preñadas y pariendo, y eso va a demandar muchos reproductores; se ve avidez y demanda”, señaló.

Se viene colocando prácticamente el 100% de la oferta, similar en volumen a la de 2023, “y en algunos casos con valores superiores a los del año pasado”. Al pasar raya en un par de semanas estima que “los precios van a andar cerca de 8% o 10% arriba en promedio respecto al año pasado” con “remates donde los valores sorprenden gratamente”.

Un ejemplo es el de la cabaña El Paraíso que este año colocó 55 toros a US$ 4.224 por cabeza cuando el año pasado había promediado US$ 3.273: una corrección de US$ 950 equivalente a un 29% interanual.

WhatsApp Image 2024-10-24 at 18.27.39.jpeg

Ternero: mejora estructural

Shaw entiende que después de haber sido el rubro más postergado y de menor rentabilidad, la cría ha subido un escalón y sostiene la muy buena demanda de reproductores. Y “sigue teniendo estímulos de precio y en la demanda de terneros, tanto desde la exportación en pie como internamente”.

Naturalmente que el clima es determinante. La mejor primavera en al menos cuatro años después de tres temporadas secas se refleja en una “explosión de pasturas” en un marco de ganados que se van acomodando después de un invierno duro.

El director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, observa una perspectiva de precios firmes para el año que viene, y ha estado bregando por “entorar todo”.

“La ganadería casi no tiene otro factor de éxito que no sea el precio del ganado y los pocos picos de precio no te los podés perder, hay que facturarlos; los plazos son largos y lo importante es no llegar tarde a los momentos de mercado para capitalizar los años buenos” como entiende que será el 2025.

Considera que “es normal que crezca la demanda por toros año por año” en línea con el ternero que “hace tiempo que está bien y va a seguir valiendo; es algo estructural”, señaló esta semana en una entrevista para el podcast de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Por lo general en los últimos remates de la zafra los promedios se ajustan porque son ventas de menor jerarquía o tradición, pero este año por efecto del clima “vamos a ver que los remates de final de zafra, que iban decayendo, se verán sostenidos”, anticipó el titular de Hereford.

Con un segundo entore generalizado a partir del año que viene “se va a compensar en algo la falta de ganado que hubo este año”, sostiene Shaw, y que se ve reflejada en una primavera con muy poca oferta de novillos adultos para faena.

“Venimos de dos generaciones de poca reposición”, apuntó, por lo que “sería bueno poder sostener una parición de más de 3 millones de terneros con un número de vacas a entorar que probablemente se mantenga arriba de 4 millones”.

Las buenas condiciones climáticas también permiten una mayor llegada de vaquillonas al entore y la posibilidad de que con una mayor afluencia de terneros a partir del próximo otoño los invernadores tengan una relación de reposición más favorable, algo que puede prolongarse a 2026 si las lluvias siguen acelerando a toda la cadena cárnica en el mediano plazo.