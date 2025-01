Arazatí: la planta potabilizadora más grande de Uruguay entre avances y polémicas

¿Por qué es necesario este proyecto?

Según el gobierno, es una solución a la falta de una segunda fuente de agua potable, un problema que lleva décadas afectando al país.

¿Quiénes están a cargo de la construcción y operación?

El consorcio privado Aguas de Montevideo, conformado por Saceem, Berkes, Fast y Ciemsa, será responsable del financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento y operación parcial. OSE se encargará de otros componentes del sistema.

¿Cuáles son los costos y cómo se financiará?

El proyecto costará US$ 294 millones y será financiado por un fondo de deuda estructurado por CAF-AM, que incluye inversiones de AFAPs, bancos y aseguradoras. OSE pagará US$ 46 millones anuales durante 17,5 años, lo que totaliza unos US$ 805 millones, además de US$ 5 millones inmediatos por expropiaciones.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos?

OSE quedará comprometida económicamente, limitando su capacidad para otras inversiones estratégicas. Ubicación: El lugar elegido para la toma de agua y el pólder (en tierras productivas) ha generado críticas por parte de organizaciones sociales y expertos.

¿Qué modificaciones podrían realizarse?

El contrato incluye un memorándum que permite modificaciones futuras, como la posible eliminación del pólder o la creación de una segunda toma al oeste de Arazatí.