"Nos llama la atención la firma del contrato": el Frente Amplio rechaza "enfáticamente" al proyecto Arazatí

La coalición de izquierda expresó que la iniciativa "no garantiza el abastecimiento de agua potable", contrario a lo expresado por el gobierno y agregó que "genera impactos ambientales, sociales y económicos negativos".

ARAZATÍ Manifestación frente a Torre Ejecutiva por proyecto Neptuno: "Esperamos que no siga adelante"

El texto del FA entiende que "sobre el proyecto también recaen cuestionamientos sobre su constitucionalidad en relación al artículo N° 47 de la Constitución".

La coalición de izquierda también remarca que el proyecto deja la OSE "sin capacidad para enfrentar futuras inversiones".

Los ingresos de OSE "rondan los US$ 550 millones", mientras que "el costo total estimado del proyecto estaría entre US$ 900 y US$ 1.000 millones, en pagos anuales durante 17,5 años".

"A esto se suman los compromisos asumidos en préstamos por saneamiento de más de US$ 400 millones", sostienen desde el FA.

El texto también hace referencia a la carta que envió el presidente electo, Yamandú Orsi, al actual presidente Lacalle Pou, marcando la posición contraria a la obra.

"Confiamos plenamente que las compañeras y compañeros designados para integrar el próximo gobierno nacional actuarán con firmeza frente al daño que el contrato genera", expresan sobre el gobierno que entrará en funciones a partir del 1° de marzo.

"Una vez más rechazamos de manera enfática la firma, que innova en una materia muy sensible por parte de un gobierno que ya está de salida", concluye el comunicado.