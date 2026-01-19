Dólar
BBC News Mundo / Cultura y Espectáculos / MODA

Adiós al "emperador de la moda": murió el diseñador italiano Valentino a los 93 años

Valentino Garavani, uno de los más célebres diseñadores de moda, falleció a los 93 años en Roma

19 de enero 2026 - 14:58hs
Valentino Garavani falleció a los 93 años en Roma.
Valentino Garavani falleció a los 93 años en Roma. Getty Images
La actriz Anne Hathaway fue una de muchas celebridades que vistió el &quot;rojo Valentino&quot;.
La actriz Anne Hathaway fue una de muchas celebridades que vistió el "rojo Valentino". Getty Images

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani, conocido simplemente como Valentino, murió este lunes a los 93 años.

En un comunicado publicado en Instagram, la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti informó que el diseñador "falleció tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia".

La fundación ha anunciado que el llamado "emperador de la moda" será velado en la Piazza Mignanelli de la capital italiana entre el 21 y el 22 de enero.

El funeral de Valentino se celebrará al día siguiente en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, según ha informado la fundación.

Anne Hathaway, vistiendo un abrigo rojo, posando para la prensa al lado de Valentino
Getty Images
La actriz Anne Hathaway fue una de muchas celebridades que vistió el "rojo Valentino".

Fama mundial

Nacido en Lombardía (norte de Italia) en mayo de 1932, Valentino era conocido por sus colecciones que mostraban lujo, riqueza y opulencia y hombreras anchas.

A sus 17 años, se mudó a París para estudiar en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Después trabajó con grandes diseñadores como Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès y Guy Laroche.

Sus creaciones fueron lucidas por numerosas celebridades y figuras de talla mundial, entre ellas Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Su creación del "rojo Valentino", inspirada en un viaje a España, contribuyó a elevar la marca a la fama mundial con el debut del icónico vestido de fiesta.

Se convirtió en un color tan significativo para la casa de modas que, en la última colección de Valentino en 2007, todas las modelos lucieron vestidos rojos en el desfile final.

En diciembre de 2023 Valentino fue galardonado con el premio a los logros destacados en los British Fashion Awards, que se celebraron en el Royal Albert Hall de Londres.

Línea gris
BBC

FUENTE: BBC

Temas:

Valentino moda Diseño

