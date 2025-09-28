Al menos una persona muerta tras tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan

Al menos una persona ha muerto y otras nueve resultaron heridas tras un tiroteo y un incendio en una iglesia mormona en Michigan, según informó la policía local.

Las autoridades dijeron que el sospechoso estrelló su vehículo contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una localidad situada a 60 millas (96 km) al noroeste de Detroit, la mañana del domingo y abrió fuego.

Agregaron que el sospechoso, un hombre de 40 años, prendió fuego a la iglesia de manera "deliberada". El incendio ya fue controlado, pero los funcionarios dijeron que temen encontrar más víctimas cuando sea seguro ingresar al edificio.

El presunto atacante fue abatido por la policía, informó el Departamento de Policía de Grand Blanc Township, que añadió que no existe una amenaza adicional para el público.

Los agentes señalaron que los nueve heridos sufrieron impactos de bala y se encuentran en condición estable en el hospital.

El sospechoso del tiroteo no fue identificado. Los investigadores señalaron que buscan un motivo y están registrando la propiedad del hombre, así como sus registros telefónicos.

La policía de Grand Blanc añadió que se han desplegado 100 agentes del FBI para colaborar en la investigación.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó en un comunicado que agentes federales están asistiendo a las autoridades locales. Calificó el incidente como "un acto cobarde y criminal".

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en una publicación en X que había recibido informes sobre "lo que parece ser un horrible tiroteo e incendio" en la iglesia.

"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y estremecedora", afirmó Bondi. "Por favor, únanse a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia".

En un comunicado aparte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo: "La violencia en cualquier lugar, y especialmente en un lugar de culto, es inaceptable", y añadió que está siguiendo de cerca la situación.

