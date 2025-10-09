Dólar
/ BBC News Mundo / Cultura y Espectáculos / Nobel

El escritor húngaro László Krasznahorkai recibe el premio Nobel de Literatura 2025

La ceremonia del premio se realizará el próximo 10 de diciembre.

9 de octubre 2025 - 8:14hs
László Krasznahorkai es el premio Nobel de Literatura en 2025.
László Krasznahorkai es el premio Nobel de Literatura en 2025. Getty Images
El escritor húngaro László Krasznahorkai fue elegido este jueves por la Academia Sueca como el premio Nobel de Literatura 2025.

De acuerdo a la institución sueca, el novelista recibe el premio "por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Más información en breve.

