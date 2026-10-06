Francis Halzen gana el Nobel de Física por sus descubrimientos sobre los neutrinos, las partículas más enigmáticas del universo

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física de 2026 a Francis Halzen por sus descubrimientos sobre los neutrinos, en concreto, "por sus contribuciones decisivas en el Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

El ganador será recompensado con un premio monetario de millones de coronas suecas (aproximadamente US$1 millón).

En la edición anterior, la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el galardón a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica.

Desde su creación en 1901 hasta 2025, se han otorgado 119 premios de Física a 229 científicos, de los que solo cinco han sido mujeres.

Se trata del segundo premio entregado esta semana. El lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Nobel de Medicina al psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y a sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus trabajos en el campo de la optogenética.

Esta disciplina ayuda a los científicos a comprender cómo tipos específicos de células contribuyen a comportamientos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

El miércoles se anunciará el Nobel de Química; el jueves, el de Literatura; el viernes, de la Paz; y el siguiente lunes, el de Economía

En breve más información.

FUENTE: BBC