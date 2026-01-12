Globos de Oro 2026: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

Jackie Sandler y Adam Sandler, quien compite por el premio al mejor actor de reparto, asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro. The Hollywood Reporter vía Getty Images

Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro. Reuters

Emma Stone, nominada a mejor actriz de musical o comedia por su papel en Bugonia. Reuters

Ariana Grande aspira a llevarse a casa el premio a la mejor actriz de reparto por su rol en Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2"). AFP via Getty Images

Elle Fanning, aspirante al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por Sentimental Value ("Valor sentimental"). Penske Media vía Getty Images

La noruega Renate Reinsve, protagonista de Sentimental Value, en la alfombra roja de los Globos de Oro. Getty Images

Benicio del Toro, nominado a mejor actor de reparto por su interpretación en One Battle After Another ("Una batalla tras otra"). Getty Images

Jessie Buckley es una de las favoritas al Globo de Oro por su papel en Hamnet. Getty Images

Paul Mescal aspira a hacerse con el Globo de Oro por su protagonista en Hamnet. AFP vía Getty Images

Arranca la recta final de la temporada de premios de Hollywood con la 83ª edición de los Globos de Oro este domingo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La comediante y actriz Nikki Glaser es, por segundo año consecutivo, la encargada de presentar la gala en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista de los más nominados, aspirando a hacerse con nueve reconocimientos. Lo sigue de cerca, con ocho, Sentimental Value de Joachim Trier.

TEMPORADA DE PREMIOS Globos de Oro 2026: las películas favoritas, los más nominados y las pistas que la ceremonia de este domingo dará para el Oscar

Guillermo del Toro y su más reciente trabajo, Frankenstein , compiten por alzarse como mejor director y mejor película. Y la española Sirât, de Oliver Laxe, aspira tanto a mejor película extranjera como a mejor banda sonora.

Entre las series, la más nominada es The White Lotus. Opta a premios en seis categorías, una menos que "Adolescencia" (Adolescence).

Y, además de lo más destacado en cine y televisión, en esta edición se reconocerá por primera vez el mejor pódcast.

A continuación, te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van a anunciando:

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor

BBC

FUENTE: BBC