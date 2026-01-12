Dólar
/ BBC News Mundo / Cultura y Espectáculos / Globos de oro

Globos de Oro 2026: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

La comediante y actriz Nikki Glaser es, por segundo año consecutivo, la encargada de presentar la gala que arranca este domingo a las cinco de la tarde, hora de Los Ángeles.

12 de enero 2026 - 7:18hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/c14rnjvpk46o
BBC

Arranca la recta final de la temporada de premios de Hollywood con la 83ª edición de los Globos de Oro este domingo.

La comediante y actriz Nikki Glaser es, por segundo año consecutivo, la encargada de presentar la gala en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista de los más nominados, aspirando a hacerse con nueve reconocimientos. Lo sigue de cerca, con ocho, Sentimental Value de Joachim Trier.

Globos de Oro
TEMPORADA DE PREMIOS

Globos de Oro 2026: las películas favoritas, los más nominados y las pistas que la ceremonia de este domingo dará para el Oscar

Entre las series, la más nominada es The White Lotus. Opta a premios en seis categorías, una menos que "Adolescencia" (Adolescence).

Y, además de lo más destacado en cine y televisión, en esta edición se reconocerá por primera vez el mejor pódcast.

A continuación, te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van a anunciando:

  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor
La actriz estadounidense Julia Roberts asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP a través de Getty Images)
AFP vía Getty Images
Julia Roberts.
Timothée Chalamet asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Frazer Harrison/WireImage)
Frazer Harrison/WireImag
Timothée Chalamet.
Jennifer Lawrence posa en la alfombra roja de la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Daniel Cole
Reuters
Jennifer Lawrence.
El actor irlandés Paul Mescal asiste a la 83.ª entrega anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP vía Getty Images)--
AFP vía Getty Images
Paul Mescal aspira a hacerse con el Globo de Oro por su protagonista en Hamnet.
Jessie Buckley asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Monica Schipper/Getty Images)
Getty Images
Jessie Buckley es una de las favoritas al Globo de Oro por su papel en Hamnet.
Benicio del Toro asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Neilson Barnard/Getty Images)
Getty Images
Benicio del Toro, nominado a mejor actor de reparto por su interpretación en One Battle After Another ("Una batalla tras otra").
Renate Reinsve asiste a la 83ª edición anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Amy Sussman/Getty Images)
Getty Images
La noruega Renate Reinsve, protagonista de Sentimental Value, en la alfombra roja de los Globos de Oro.
Jacob Elordi asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de REUTERS/Mike Blake)
Reuters
Jacob Elordi.
Elle Fanning en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Jesse Grant/2026GG/Penske Media vía Getty Images)
Penske Media vía Getty Images
Elle Fanning, aspirante al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por Sentimental Value ("Valor sentimental").
La cantautora Ariana Grande asiste a la 83.ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP vía Getty Images)
AFP via Getty Images
Ariana Grande aspira a llevarse a casa el premio a la mejor actriz de reparto por su rol en Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2").
Emma Stone posa en la alfombra roja en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Daniel Cole
Reuters
Emma Stone, nominada a mejor actriz de musical o comedia por su papel en Bugonia.
Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Mike Blake
Reuters
Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro.
Jackie Sandler y Adam Sandler asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter vía Getty Images)
The Hollywood Reporter vía Getty Images
Jackie Sandler y Adam Sandler, quien compite por el premio al mejor actor de reparto, asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro.
BBC

FUENTE: BBC

Temas:

Globos de oro premios cine Hollywood

