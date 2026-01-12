Globos de Oro 2026: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood
La comediante y actriz Nikki Glaser es, por segundo año consecutivo, la encargada de presentar la gala que arranca este domingo a las cinco de la tarde, hora de Los Ángeles.
12 de enero 2026 - 7:18hs
Teyana Taylor. AFP via Getty Images
Julia Roberts. AFP vía Getty Images
Timothée Chalamet. Frazer Harrison/WireImag
Jennifer Lawrence. Reuters
Paul Mescal aspira a hacerse con el Globo de Oro por su protagonista en Hamnet.
AFP vía Getty Images
Jessie Buckley es una de las favoritas al Globo de Oro por su papel en Hamnet.
Getty Images
Benicio del Toro, nominado a mejor actor de reparto por su interpretación en One Battle After Another ("Una batalla tras otra").
Getty Images
La noruega Renate Reinsve, protagonista de Sentimental Value, en la alfombra roja de los Globos de Oro.
Getty Images
Jacob Elordi. Reuters
Elle Fanning, aspirante al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por Sentimental Value ("Valor sentimental").
Penske Media vía Getty Images
Ariana Grande aspira a llevarse a casa el premio a la mejor actriz de reparto por su rol en Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2").
AFP via Getty Images
Emma Stone, nominada a mejor actriz de musical o comedia por su papel en Bugonia.
Reuters
Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro. Reuters
Jackie Sandler y Adam Sandler, quien compite por el premio al mejor actor de reparto, asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro. The Hollywood Reporter vía Getty Images
BBC
Arranca la recta final de la temporada de premios de Hollywood con la 83ª edición de los Globos de Oro este domingo.
La comediante y actriz Nikki Glaser es, por segundo año consecutivo, la encargada de presentar la gala en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).
El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista de los más nominados, aspirando a hacerse con nueve reconocimientos. Lo sigue de cerca, con ocho, Sentimental Value de Joachim Trier.