Iván Cepeda reconoce la derrota en las elecciones de Colombia y De la Espriella será el nuevo presidente

Tres días después de que el outsider de derechas Abelardo de la Espriella ganara el preconteo electoral en Colombia, su contrincante, el senador de izquierdas Iván Cepeda, reconoció la derrota.

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En una alocución este miércoles 24 de junio, Cepeda dijo haber "decidido aceptar el resultado" y que "Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República".

Menos de un 1% separó a De la Espriella de Cepeda en la segunda vuelta electoral del pasado domingo 21 de junio. El ganador consiguió un 49,6% de los votos. El aspirante obtuvo 48,7%.

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Tras el preconteo, Cepeda dijo que esperararía al escrutinio final antes de pronunciarse sobre los resultados e impugnó más de 50.000 mesas de votación.

"El escrutinio se encuentra prácticamente concluido", dijo este miércoles, atribuyendo su reconocimiento a "un acto de responsabilidad democrática".

"Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", añadió.

Las elecciones del domingo dividieron a los colombianos ante dos opciones antagónicas.

Cepeda representaba la continuidad del proyecto progresista del actual presidente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado el sistema del preconteo y ha denunciado una posible "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la victoria de De la Espriella.

Este abogado y empresario, por su parte, encarna una nueva derecha de mano dura, alineada con la corriente conservadora de Trump en EE.UU., de Nayib Bukele en El Salvador o de Javier Milei en Argentina.

Trump hizo público su apoyo a De la Espriella en los días previos a las elecciones.

Cepeda también comentó al respecto en su mensaje de este miércoles.

"Denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y, en particular, las intervenciones del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella", dijo el senador.

Cepeda, además, denunció que la campaña de De la Espriella realizó "una masiva operación de compra de votos", sin aportar pruebas.

"También usó sofisticadas técnicas de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial", añadió.

De la misma forma, De la Espriella ha acusado a la campaña de Cepeda de comprar votos. Tampoco presentó evidencias.

BBC

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FUENTE: BBC