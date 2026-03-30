Los intrépidos ladrones que en apenas 3 minutos robaron pinturas valuadas en US$10 millones de un museo en Italia

Cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse valorados en varios millones de dólares fueron robados de un museo cerca de Parma, Italia, informó la policía local.

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Cuatro enmascarados entraron a la villa de la Fundación Magnani Rocca el 22 de marzo y se llevaron "Los pescados", de Pierre-Auguste Renoir, "Naturaleza muerta con cerezas", de Paul Cézanne, y "Odalisca en la terraza", de Henri Matisse, dijeron las autoridades.

La banda ejecutó el robo en apenas tres minutos, según los medios italianos, y solo fue interrumpida por el sistema de alarma del museo, lo que evitó que se llevara más obras de arte.

La institución es la más reciente en sufrir un robo, después del descarado saqueo a plena luz del día de joyas invaluables del museo Louvre en París en octubre del año pasado.

Los ladrones en Italia forcejearon la puerta principal de la Villa dei Capolavori (o Villa de las Obras Maestras), que se encuentra en la campiña parmesana, y se hicieron a los cuadros de la Sala Francesa, en el primer piso del edificio, según reportó la prensa italiana.

Banda de ladrones "organizada"

La fundación declaró que la banda parecía "estructurada y organizada" y aparentemente tenía la intención de robar más obras de arte, de no ser por la alerta de las alarmas de la colección privada y el llamado a la policía.

Los delincuentes escaparon por los jardines del museo trepando una cerca, de acuerdo con la emisora pública TGR, la primera en informar sobre el hurto.

Se estima que las pinturas robadas tienen un valor combinado de US$10,35 millones, con solo la obra "Los pescados" valorada en US$6,9 millones, convirtiendo este robo de arte en uno de los más significativos en Italia en los últimos años.

Renoir fue uno de los principales artistas del movimiento impresionista y completó el óleo sobre lienzo "Los pescados· alrededor de 1917.

Fundación Magnani Rocca La obra "Naturaleza muerta con cerezas", de Cézanne, es especial porque fue pintada en acuarela, un medio que el artista solo utilizó al final de su vida.

La obra de Cézanne, finalizada alrededor de 1890, es una de las varias naturalezas muertas con cerezas que el pintor postimpresionista produjo, aunque la que fue robada es rara porque está pintada en acuarela, un medio que el artista solo adoptó al final de su vida, según la fundación.

"Odalisca en la terraza", pintada por Matisse en 1912, plasma dos figuras: una reclinada tomando sol y otra sostiene un violín.

Getty Images La Fundación Magnani Rocca cuenta con numerosas obras maestras.

El crimen está siendo investigado por los carabineros italianos y la Unidad de Protección Patrimonial de Boloña. La policía está examinando videos del sistema de vigilancia del museo y de negocios aledaños, precisaron las autoridades.

El robo ocurrió la noche del 22 al 23 de marzo. La noticia solo se conoció el domingo.

La Fundación Magnani Rocca fue creada tras la muerte de Luigi Magnani, compositor y coleccionista de arte, en su casa de familia en 1984.

Su colección incluye obras de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, De Chirico y Monet.

BBC

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FUENTE: BBC