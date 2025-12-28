Muere Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

Revolucinó el cine pero también popularizó la imagen de una mujer libre. Getty Images

Brigitte Bardot fue considerada "la bomba" rubia que revolucionó el cine en los años 50. Era una especie de Marilyn Monroe francesa, como ella, rubia, de belleza explosiva y una vida privada tumultuosa, que vivió acosada por los paparazzi.

Estrella mundial, icono del cine y apasionada defensora de los derechos de los animales, la actriz francesa falleció a los 91 años, mucho después de retirarse de la fama y del mundo del cine.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, quien decidió renunciar a su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su Fundación", declaró la fundación a la agencia AFP.

La actriz, conocida por sus papeles en "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio", falleció la mañana del domingo en su famosa residencia, La Madrague, en Saint-Tropez, al sur de Francia.

Bardot fue hospitalizada en la ciudad francesa de Toulon en octubre para una cirugía, cuya naturaleza no se especificó, y regresó a su hogar en Saint-Tropez para descansar. Tras las noticias en la prensa local sobre otra hospitalización a finales de noviembre, la estrella tranquilizó a todos sobre su salud.

Bardot abandonó el mundo del cine hace más de cincuenta años, dejando tras de sí unas cincuenta películas y dos escenas que se han vuelto legendarias: un mambo febril en un restaurante de Saint-Tropez ("Y Dios creó a la mujer", 1956) y un monólogo en el que enumeraba, desnuda, las diferentes partes de su cuerpo, al comienzo de "El desprecio" (1963).

Reconocida mundialmente, forjó la leyenda de Saint-Tropez y Búzios en Brasil, estableció un estilo de vestir compuesto por bailarinas, blusas de rayas bretonas y estampados de cuadros vichy, y popularizó la imagen de una mujer libre "que no necesita a nadie", como cantó para el compositor Serge Gainsbourg.

Tras su última película en 1973, abandonó la industria cinematográfica para centrarse en la causa de su vida: los derechos de los animales, en particular con la creación de la Fundación Brigitte Bardot en 1986.

En los últimos años, la ex actriz fue especialmente conocida por sus posturas políticas y sus mordaces declaraciones sobre la inmigración, el feminismo, los cazadores... algunas de las cuales le llevaron a ser condenada por insultos raciales.

"La libertad es ser uno mismo, incluso cuando molesta a la gente", proclamó en el epígrafe de un libro titulado "Mi ABC", escrito por ella y publicado a principios de octubre.

En él, también juzgaba que Francia se había "vuelto aburrida, triste, sumisa, enferma, dañada, devastada, ordinaria, vulgar...". La derecha es el "único remedio urgente para la agonía de Francia", añadió la actriz que reconoció abiertamente su afinidad con las ideas de la líder de extrema derecha Marine Le Pen.

En los últimos años, Brigitte Bardot vivió en el sur de Francia, entre La Madrague y una segunda residencia enclavada en el campo, La Garrigue, que albergaba animales y una capilla privada.

En una entrevista concedida en mayo al canal de noticias BFMTV, confesó que anhelaba "paz y naturaleza".

"Ahora vivo como una campesina con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos", declaró la ex ídolo mundial.

