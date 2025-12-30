Muere la española que ganó fama mundial por su fallida restauración del fresco del Ecce Homo

El Ecce Homo en el en el Santuario de la Misericordia de Borja Getty Images

Así quedó la restauración de Cecilia Giménez, que atrajo la atención de medios de todo el mundo. Getty Images

La feligresa española que ganó fama en todo el mundo por su fallida restauración de un valioso fresco de Jesucristo falleció a los 94 años.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Cecilia Giménez, una anciana de la localidad de Borja, en el noreste de España, se hizo famosa en todo el mundo hace 13 años tras restaurar la centenaria pintura del Ecce Homo en la iglesia de su pueblo.

La restauración de Giménez se hizo viral y recibió el apodo de "Ecce Mono" debido a que, tras los retoques que le dio, la cabeza de Cristo se parecía a la de un mono peludo.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, confirmó el fallecimiento de la mujer de 94 años en una publicación de Facebook, en la que la reconoció como una "gran amante de la pintura desde joven".

Getty Images Así quedó la restauración de Cecilia Giménez, que atrajo la atención de medios de todo el mundo.

Destino turístico

El edil rindió homenaje a la "famosa restauración del Ecce Homo" que Giménez realizó en agosto de 2012 explicando que, "debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor de las intenciones, decidió repintar la obra".

El Ecce Homo ("He aquí el hombre" en latín), del pintor del siglo XIX Elías García Martínez, se conserva desde hace más de 100 años en el Santuario de la Misericordia de Borja, cerca de Zaragoza.

En 2012 Giménez, quien entonces tenía 81 años, declaró a la BBC que los miembros de la iglesia "siempre habían reparado todo aquí" y que tenía permiso del párroco para hacer la restauración.

Giménez dijo en aquel momento que cualquiera que entrara en la iglesia habría visto que ella estaba repintando la obra original.

El impacto de la restauración dio lugar al meme del "Ecce Mono" y convirtió rápidamente a la tranquila localidad de Borja en un destino turístico.

El pueblo, que antes recibía solo 5.000 visitantes al año, recibió más de 40.000 turistas en 2013 y recaudó más de 50.000 euros para obras benéficas.

Las autoridades afirman que actualmente entre 15.000 y 20.000 turistas visitan Borja cada año para ver el famoso retrato, que ahora se encuentra protegido por una vitrina de cristal.

Tras recuperarse de las críticas, con el apoyo de los vecinos y de personas de todo el mundo, Giménez llegó a organizar una exposición con 28 de sus propias pinturas. El alcalde de Borja elogió su generosidad y sus años de dedicación a la iglesia.

"Descansa en paz, Cecilia, siempre te recordaremos", escribió el alcalde Arilla en Facebook.

Getty Images El Ecce Homo en el en el Santuario de la Misericordia de Borja

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC