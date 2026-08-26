Muere a los 80 años Tim Curry, actor de "It", "Mi pobre angelito" y el mítico "The Rocky Horror Picture Show"

El actor británico Tim Curry, conocido sobre todo por interpretar al extravagante Frank-N-Furter en el musical cinematográfico The Rocky Horror Picture Show ("El show de terror de Rocky"), murió a los 80 años.

Curry interpretó primero el papel en el teatro antes de la versión cinematográfica, que se estrenó en 1975 y se ha mantenido como una película de culto.

El actor también interpretó al temible payaso Pennywise en la versión televisiva de 1990 de It ("Eso"), de Stephen King, y fue Long John Silver en The Muppets Treasure Island ("La isla del tesoro de los Muppets") de 1996.

Entre sus otras películas se incluyen Annie, The Hunt for the Red October ("La caza del Octubre Rojo") y Home Alone 2 ("Mi pobre angelito 2"); además, fue nominado a tres premios Tony en Broadway.

El representante de Curry confirmó la noticia del fallecimiento del actor a CBS, la cadena de noticias asociada de la BBC en EE.UU.

No se revelaron detalles de la causa de la muerte.

"Dulce travesti"

Getty Images La interpretación de Curry como Frank-N-Furter ha pasado a la historia del cine.

Nacido en Cheshire en 1946, el primer trabajo de Curry como actor después de la universidad fue en la producción original londinense del innovador musical de rock Hair en 1968.

En 1973, un compañero de reparto, Richard O'Brien, le pidió a Curry que hiciera una audición para su nuevo musical y le dio el papel del extravagante "dulce travesti" Dr. Frank-N-Furter, vestido únicamente con lencería.

Curry le dio vida por primera vez al personaje del científico rebelde en el escenario del teatro de la planta superior del Royal Court de Londres en 1973.

La popularidad de la obra creció exponencialmente y dio lugar a una adaptación cinematográfica, que también contó con la participación de Susan Sarandon, Barry Bostwick y O'Brien.

No fue un éxito inmediato en los cines, pero se convirtió en una de las favoritas del público y ostenta el récord de la película con mayor permanencia en cartelera en la historia del cine.

Getty Images Curry interpretó al payaso Pennywise en la adaptación a las pantallas de la novela de terror de Stephen King It en 1990.

La variada carrera de Curry también lo llevó a aparecer en pantalla en la película musical de 1982 Annie, como el hermano estafador de la señorita Hannigan; en el misterio de asesinato de 1985, Clue ("Quién es el culpable"); en la película de fantasía Legend ("Leyenda") junto a Tom Cruise también en 1985; y en el thriller de gorilas de 1995 "Congo".

En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral grave y tuvo que usar una silla de ruedas. Se centró en el doblaje y siguió asistiendo a convenciones de cine.

El año pasado publicó sus memorias, tituladas "Vagabundo".

La editorial Grand Central Publishing declaró: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Tim Curry, un talento singular cuya extraordinaria trayectoria dejó una huella imborrable en generaciones de espectadores".

"Nos sentimos honrados de haber publicado su obra y agradecidos por las historias, la imaginación y la alegría que compartió con los lectores.

"Nuestros corazones están con sus seres queridos y sus innumerables fans en todo el mundo", concluyó.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó a la BBC que los agentes respondieron a una llamada por la muerte de un hombre de 80 años a las 23:23 hora local del martes.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC