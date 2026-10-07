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Muere Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años cuyo desahucio provocó una ola de protestas en toda España por la crisis de la vivienda

Abascal falleció en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, en el que había sido ingresada tras ser desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre.

7 de octubre de 2026 16:22 hs
Maricarmen Abascal fue desalojada el 23 de septiembre de la casa en la que había vivido durante más 70 años.
Maricarmen Abascal fue desalojada el 23 de septiembre de la casa en la que había vivido durante más 70 años. Getty Images

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desahuciada del inmueble en el que había vivido durante más de 70 años, murió este miércoles en Madrid.

Abascal falleció en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, en el que había sido ingresada tras ser desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre.

Su caso provocó una oleada de protestas en toda España y llevó al gobierno del presidente Pedro Sánchez a aprobar de urgencia medidas de alivio en materia de vivienda.

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Desde el desahucio de Maricarmen, miles de personas se movilizaron en la Puerta del Sol de Madrid, instalando un campamento.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", señaló el Sindicato de Inquilinas en un comunicado en el que lamentan que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".

Más información en breve.

Maricarmen es auxiliada en una camilla junto a varias personas y paramédicos
Getty Images
Maricarmen fue desalojada en camilla y tuvo que ser llevada a un hospital, donde finalmente falleció.
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FUENTE: BBC

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