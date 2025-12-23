Dólar
BBC News Mundo / Ciencia y Tecnología / Call of Duty

Vince Zampella: muere uno de los creadores del videojuego Call of Duty en un brutal accidente en un Ferrari en California

Zampella era considerado uno de los desarrolladores de videojuegos más influyentes de la historia.

23 de diciembre 2025 - 13:58hs
Vince Zampella en julio de 2025.
Vince Zampella en julio de 2025. Variety via Getty Images
Zampella en la presentación de Titanfall 2 en 2016.
Zampella en la presentación de Titanfall 2 en 2016. Getty Images

Vince Zampella, cocreador de la popular saga de videojuegos Call of Duty, falleció en un accidente automovilístico en California a los 55 años.

Su muerte fue confirmada por la compañía Electronic Arts, propietaria de Respawn Entertainment, el estudio de videojuegos que él cofundó.

El influyente desarrollador de videojuegos viajaba en un Ferrari con otra persona cuando el vehículo se estrelló y se incendió en una carretera a las afueras de Los Ángeles el domingo.

Vince Zampella, uno de los creadores de `Call of Duty´, murió en un accidente en California.
TRÁGICO ACCIDENTE

Muere Vince Zampella, el creador del videojuego `Call of duty´, tras estrellarse con su Ferrari

"Es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a quienes su trabajo conmovió", declaró a la BBC un portavoz de Electronic Arts.

Las autoridades informaron que la persona que viajaba en el asiento del pasajero salió despedida del vehículo, mientras que el conductor quedó atrapado.

Se desconoce si Zampella conducía el coche y quién era la otra víctima.

Ambos fallecieron en el accidente.

"Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y se incendió por completo", declaró la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado a la BBC.

El accidente ocurrió en una sinuosa carretera con vistas a Los Ángeles y el Valle de San Gabriel. La cadena NBC informó que un testigo proporcionó a las autoridades un video del brutal accidente, en el que se ve un Ferrari 296 GTS de 2026 de color rojo chocando contra la barrera poco después de salir de un túnel.

Su legado

Zampella creó Call of Duty en 2003 junto a los que eran sus colaboradores de toda la vida, Jason West y Grant Collier.

Inspirado en parte en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, el juego ha vendido más de 500 millones de copias convirtiendo, a Activision, propiedad de Microsoft, en una de las compañías de videojuegos más rentables del mundo.

También ha inspirado a una película de acción cuya producción está en curso.

La franquicia Call of Duty no fue el único éxito de Vince Zampella, quien también estuvo detrás de otros juegos muy populares como Medal of Honor, Titanfall y Apex Legends.

Zampella en la presentación de Titanfall 2 en 2016.
Getty Images
Zampella en la presentación de Titanfall 2 en 2016.

Geoff Keighley, periodista y presentador de los premios Game Awards que escribió un libro sobre la creación de Titanfall, calificó a Zampella en una publicación en X como un "querido amigo" y un "ejecutivo visionario" que "nunca flaqueó en su compromiso con la honestidad y la transparencia".

"Aunque creó algunos de los juegos más influyentes de nuestro tiempo, siempre sentí que aún tenía su mayor obra por delante", alegó. "Es desgarrador que nunca vayamos a poder jugarlo".

"Realmente se preocupaba por la experiencia del jugador", declaró Keza MacDonald, editora de videojuegos de The Guardian, a BBC Newshour.

Y agregó: "Le importaba crear juegos, le importaba cómo se sentía la gente al jugar, y eso se notaba cada vez que hablabas con él".

El youtuber MrRoflWaffles, cuyos videos de Call of Duty le han generado más de 2,4 millones de suscriptores, reconoció al desarrollador por inspirar a "toda una generación" con la franquicia, incluyendo su propio contenido.

"Si hablamos de las figuras más importantes de la industria de los videojuegos, él es sin duda una de ellas", declaró a BBC Newsbeat.

En 2010 Zampella y West fueron despedidos de Activision, la empresa editora de los juegos de Call of Duty, y después se vieron envueltos en una larga disputa con la compañía que resolvieron extrajudicialmente en 2012.

En Electronic Arts, Vince Zampella trabajó en Battlefield 6, considerado un competidor directo de Call of Duty.

Infinity Ward, la compañía estadounidense que desarrolló Call of Duty, afirmó que la Zampella "siempre tendrá un lugar especial en nuestra historia".

"Tu legado de crear entretenimiento icónico y perdurable es incalculable", declaró la compañía en un comunicado en X.

BBC

FUENTE: BBC

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield igualó streaming y producción audiovisual, no tendrá el cable y el fútbol no será casteable

La playa Pocitos de Montevideo. Archivo
PLAYAS

Playas contaminadas en Montevideo: oposición cita urgente a Herou y Bergara dice que "bañabilidad está en muy buenas condiciones"

Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)
INVESTIGACIÓN

Inddhh estudia el caso de la bebé que fue adoptada y que tuvo que ser retirada de su nueva casa por fallos del Inau

Pérez Marexiano: transferencias de dinero a Miami, hipotecas y traspaso de bienes de uno de los titulares a sus hijas
MEDIDAS CAUTELARES

Pérez Marexiano: transferencias de dinero a Miami, hipotecas y traspaso de bienes de uno de los titulares a sus hijas

