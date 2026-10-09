Avianca suma vuelos diarios entre Uruguay y Bogotá y amplía las conexiones a más de 80 destinos

Avianca celebró en Montevideo el inicio de una nueva etapa de su operación en Uruguay. Desde la última semana de octubre, la aerolínea pasará de cuatro a siete frecuencias semanales entre Montevideo y Bogotá , con un vuelo diario que permitirá ampliar las alternativas de conexión para los pasajeros uruguayos.

La novedad fue presentada durante un encuentro con agencias de viajes, socios comerciales y autoridades realizado en la capital uruguaya, donde la compañía compartió las principales novedades de su operación y de la experiencia de viaje que ofrece a sus pasajeros.

A través de su hub en Bogotá, Avianca conecta Uruguay con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa . Los tres vuelos adicionales por semana serán operados en aeronaves Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros.

Para David Alemán, director de Ventas para Colombia y Suramérica de Avianca, el salto a una operación diaria permitirá simplificar la planificación de los viajes y ofrecer más alternativas a los pasajeros.

“Cuando no completas la serie de la semana siempre genera un poco de complejidad para el pasajero. Cuando operamos todos los días se da mucha más simplicidad y más oportunidad al consumidor uruguayo para que pueda elegir cualquiera de los destinos que nosotros operamos”, señaló.

Más demanda desde Uruguay

El incremento de frecuencias responde, según la compañía, al crecimiento que viene registrando el mercado uruguayo en sus rutas.

Alemán explicó que la demanda no se concentra únicamente en destinos tradicionalmente elegidos por los uruguayos, como Punta Cana, Cancún o Estados Unidos, sino que también se extiende hacia Europa.

“Estamos viendo un incremento muy positivo del mercado uruguayo en el uso de nuestras rutas”, afirmó. En ese sentido, destacó que la conexión en Bogotá permite competir en esos mercados a partir de factores como el idioma, la cercanía y la facilidad de conexión dentro del aeropuerto.

“Tenemos una gran oferta y un crecimiento importante dentro de esos destinos para Avianca, específicamente desde el mercado uruguayo”, agregó.

En 2025, Avianca transportó a más de 61.500 pasajeros desde y hacia Uruguay en más de 400 vuelos. Durante el primer semestre de 2026, trasladó a más de 30.100 pasajeros en más de 200 vuelos.

Qué cambia para el pasajero

El aumento de frecuencias llega acompañado por modificaciones en la experiencia de viaje que la aerolínea viene incorporando a su operación.

Entre ellas, Avianca incluye en todos sus vuelos internacionales una pieza de equipaje de mano de hasta 10 kilos en todas las tarifas. Además, en los vuelos internacionales dentro de las Américas de más de tres horas y media, incluidos los que conectan a Uruguay con la región, los pasajeros cuentan con comidas y bebidas sin costo adicional.

“Es un ajuste que ya implementamos este año, que es muy importante y muy valorado por parte de los clientes”, indicó Alemán sobre el equipaje de mano incluido.

La compañía también avanza con la incorporación progresiva de Wi-Fi a bordo, una prestación que, según el ejecutivo, es cada vez más buscada por los pasajeros.

La propuesta se complementa con entretenimiento a bordo. El sistema de Avianca ya cuenta con más de 600 títulos disponibles en las Américas, con contenidos de HBO Max, Sony Entertainment, Warner Bros., Apple TV, A24, Paramount, Fórmula 1 TV y LEGO.

Para quienes buscan una experiencia premium, Avianca ofrece Business Class Americas en sus rutas dentro del continente e INSIGNIA by Avianca en vuelos hacia y desde Europa operados en Boeing 787.

“Tenemos mucho desarrollo en cuanto a menú a bordo, amenity kits, prioridades y ventajas que el cliente requiere y gusta mucho”, señaló Alemán. INSIGNIA, además, incorporará nuevas suites a partir de 2027.

El ejecutivo destacó que estos servicios forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la experiencia de viaje y acompañar el crecimiento de la demanda.

“Por eso es lo que te mencionaba, mucha preferencia de parte de estos clientes en este mercado, sobre todo por la conectividad a todas las rutas que tenemos nosotros de nuestra red”, concluyó.

Como parte de su presencia en Uruguay, Avianca es además la aerolínea partner oficial de las competiciones de CONMEBOL durante 2025 y 2026, acompañando a hinchas y jugadores en sus viajes vinculados al fútbol.