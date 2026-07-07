BoConcept Cono Sur adelanta su temporada de SALE y consolida su liderazgo regional en el retail de lujo

Luego de haber alcanzado un éxito histórico de posicionamiento en el mercado local. La firma danesa, nacida en Herning en 1952 de la mano de los artesanos Jens Ærthøj y Tage Mølholm, reafirma así su propuesta de Affordable Premium, acercando el diseño de autor internacional y la alta calidad a una audiencia exigente que busca transformar su hogar en un verdadero reflejo de su estilo de vida.

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El origen de este éxito regional radica en la sólida trayectoria e impronta corporativa de sus directores y operadores, Silvana y Hugo. Provenientes de la exigente industria petrolera internacional con roles de alta responsabilidad en operaciones y logística en mercados de Europa, Omán y América, ambos trasladaron ese valioso know-how al retail de lujo. Fue precisamente en Bogotá donde Hugo, ingeniero electrónico con una profunda fascinación por la estética y las formas, descubrió la marca como cliente; cautivado por las líneas puras escandinavas y el minucioso servicio de asesoramiento integral de sus interioristas, identificó junto a Silvana la oportunidad estratégica de expandir el concepto en el Cono Sur.

El desembarco regional demostró una gran visión de negocios y flexibilidad. Ante las restricciones económicas de finales de 2012 en Buenos Aires, la dirección supo adaptar sus planes e identificar nuevas oportunidades. El resultado fue una firme apuesta por Uruguay, abriendo su primera tienda en Punta del Este y convirtiendo un desafío logístico en un exitoso punto de partida para la marca en la región.

A fuerza de un involucramiento sumamente personalizado y altos estándares de gestión, en solo seis meses se posicionaron como la tienda número 15 en facturación a nivel mundial, ingresando al Top 10 global a la temporada siguiente. Hoy, consolidan una red multimercado sólida con showrooms en Punta del Este, Montevideo y el distinguido barrio de Recoleta en Buenos Aires.