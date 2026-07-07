BoConcept Cono Sur adelanta su temporada de SALE y consolida su liderazgo regional en el retail de lujo
Con showrooms estratégicos en Uruguay y Argentina, la prestigiosa firma danesa reafirma su posicionamiento regional e inicia su campaña global más esperada, acercando soluciones de diseño de autor y Smart Living bajo los estándares de la excelencia escandinava
7 de julio de 2026 5:00 hs
Luego de haber alcanzado un éxito histórico de posicionamiento en el mercado local. La firma danesa, nacida en Herning en 1952 de la mano de los artesanos Jens Ærthøj y Tage Mølholm, reafirma así su propuesta de Affordable Premium, acercando el diseño de autor internacional y la alta calidad a una audiencia exigente que busca transformar su hogar en un verdadero reflejo de su estilo de vida.
El origen de este éxito regional radica en la sólida trayectoria e impronta corporativa de sus directores y operadores, Silvana y Hugo. Provenientes de la exigente industria petrolera internacional con roles de alta responsabilidad en operaciones y logística en mercados de Europa, Omán y América, ambos trasladaron ese valioso know-how al retail de lujo. Fue precisamente en Bogotá donde Hugo, ingeniero electrónico con una profunda fascinación por la estética y las formas, descubrió la marca como cliente; cautivado por las líneas puras escandinavas y el minucioso servicio de asesoramiento integral de sus interioristas, identificó junto a Silvana la oportunidad estratégica de expandir el concepto en el Cono Sur.
El desembarco regional demostró una gran visión de negocios y flexibilidad. Ante las restricciones económicas de finales de 2012 en Buenos Aires, la dirección supo adaptar sus planes e identificar nuevas oportunidades. El resultado fue una firme apuesta por Uruguay, abriendo su primera tienda en Punta del Este y convirtiendo un desafío logístico en un exitoso punto de partida para la marca en la región.
A fuerza de un involucramiento sumamente personalizado y altos estándares de gestión, en solo seis meses se posicionaron como la tienda número 15 en facturación a nivel mundial, ingresando al Top 10 global a la temporada siguiente. Hoy, consolidan una red multimercado sólida con showrooms en Punta del Este, Montevideo y el distinguido barrio de Recoleta en Buenos Aires.
De cara al inicio de julio y en línea con su calendario global de campañas, la firma despliega su SALE anual como una oportunidad orgánica para incorporar piezas icónicas orientadas al confort y la simplicidad como suelen decir “Live Style for Less”. Esta activación comercial tendrá un especial foco en sus soluciones de Smart Living y su Interior Design Service (Servicio de Diseño de Interiores), propuestas minuciosamente diseñadas para resolver con elegancia las necesidades de adaptabilidad, multifuncionalidad y optimización de espacios que demandan los hogares contemporáneos en un entorno complejo.
Esta propuesta reafirma el sello de garantía de Silvana y Hugo como directores comprometidos activamente en la capacitación exhaustiva de sus equipos de jóvenes diseñadores, quienes suelen viajar a Copenhague para respirar el ADN de la marca. Con un management estructurado capaz de absorber los vaivenes locales y elevar la vara del interiorismo regional, BoConcept Cono Sur consolida su liderazgo y se proyecta hacia una nueva etapa de expansión.