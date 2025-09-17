Cómo es el nuevo SUV que llegó a Uruguay para marcar un antes y un después: pantallas panorámicas y potencia híbrida

La expectativa comenzó hace unos días con un vehículo enigmático que recorría las calles de Montevideo sin revelar su identidad. El misterio se develó en Carrasco, en la histórica Casa Puyol, cuando Renault presentó oficialmente el nuevo Koleos Full Hybrid E-Tech , un SUV mediano que promete revolucionar el mercado local.

El lanzamiento combinó innovación automotriz y alta gastronomía en un evento que reunió a empresarios, influencers y personalidades. La propuesta culinaria estuvo a cargo de los reconocidos chefs Germán Sitz (Niño Gordo, Buenos Aires) y Juan Pablo Clerici (Café Misterio, Montevideo), quienes diseñaron un menú pensado para reflejar la fusión de culturas y la apuesta a la innovación que caracteriza al nuevo modelo.

El nuevo Koleos, representado en Uruguay por Santa Rosa, busca ofrecer una experiencia premium en tres pilares: diseño, confort y seguridad. Con 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor, siete airbags y un motor híbrido que combina un 1.5 turbo de 144 cv con un eléctrico de 80 cv, alcanza una potencia total de 245 cv, asociada a una transmisión DHT de tres relaciones.

Uno de sus diferenciales es la pantalla panorámica openR, integrada por tres displays de 12,3 pulgadas que se extienden desde el tablero del conductor hasta el acompañante, ofreciendo información de conducción, entretenimiento y control del vehículo en una experiencia envolvente.

“Estamos ingresando nuevamente al segmento SUV-D, donde no estábamos presentes hace algunos años. Además, es el tercer modelo con la nueva identidad de marca y logo de Renault, y el primero con tecnología full hybrid en Uruguay", dijo Sebastián Ricci, director de operaciones de Santa Rosa. "El vehículo combina diseño y glamour, que es lo que buscan los clientes de este segmento", agregó.

Por su parte, el CEO de Santa Rosa, Omar Daneri, destacó que este lanzamiento significa un salto para la marca en la región:

Este es el auto top de la gama Renault en Uruguay. Representa lo que la marca ya ofrece en Europa, donde es líder y referente en diseño. Creemos que va a empujar mucho la percepción de Renault en Latinoamérica y atraer a un público que busca vehículos de mayor gama

“El Koleos va a estar disponible en toda nuestra red, tanto en exhibición como en unidades de test drive. Es un auto que hay que vivirlo: la tecnología multimedia y la experiencia para el pasajero no se entienden hasta que uno se sube. Por eso invitamos a todos a acercarse y probarlo”, añadió.

El modelo ya se comercializa en Uruguay en una única versión esprit Alpine, a un precio de U$S 58.000 con garantía de tres años o 100.000 km.

Gastronomía y automóviles: un cruce innovador

El evento de lanzamiento fue también una celebración cultural. Los invitados degustaron propuestas que iban desde sushi, camarones tandoori y empanadas de cordero braseado, hasta tataki de lomo, risotto, mousse de chocolate amargo y crema de maracuyá.

La cocina estuvo a la altura del vehículo: Niño Gordo, el restaurante de Sitz en Buenos Aires, es referente de la parrilla asiática y ha sido distinguido por la Guía Michelin, mientras que Café Misterio, en Montevideo, es un clásico que fusiona gastronomía local e internacional con platos de autor.

Con esta presentación, Renault no solo lanzó un SUV híbrido de alta gama: también dio un paso hacia el futuro de la marca en Uruguay, con un vehículo que combina tecnología, seguridad y diseño en una propuesta premium que busca seducir al mercado local.