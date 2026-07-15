Cómo es la nueva Mitsubishi Destinator, la SUV de siete plazas con cinco modos de manejo que llega a Uruguay

Mitsubishi amplió su oferta en el mercado uruguayo con el lanzamiento de la nueva Destinator, una SUV de siete plazas con la que busca ganar terreno en uno de los segmentos más competitivos del mercado . El modelo combina un diseño robusto, un amplio equipamiento tecnológico y un enfoque pensado para familias que necesitan espacio tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia.

Durante la presentación del vehículo, realizada en el Regency Park Hotel, el gerente comercial de Santa Rosa, Nicolás Risso , aseguró a El Observador que Destinator forma parte de una nueva etapa para la marca.

"Es una SUV que integra una serie de lanzamientos previstos por Mitsubishi para 2026 y 2027. Es un producto muy cuidado en su estética, con un diseño agresivo y equipado con un motor turboalimentado de 1.5 litros que funciona muy bien para nuestro mercado", señaló.

Uno de los aspectos que la marca destaca es su despeje del suelo, uno de los más altos de su categoría, pensado para adaptarse a las condiciones de las calles y rutas uruguayas.

Un modelo pensado para familias y viajes

Según Risso, la propuesta apunta especialmente a familias que recorren largas distancias y necesitan mayor comodidad durante los viajes.

"Está pensada para familias numerosas que disfrutan recorrer el país o viajar a la región. Muchas veces faltan espacios para guardar objetos, apoyar una tablet para los niños o llevar bebidas. Ese es el concepto sobre el que trabajó Mitsubishi para ofrecer un diferencial frente a sus competidores", explicó.

El ejecutivo sostuvo que la combinación entre confort, posición de manejo elevada y desempeño mecánico es uno de los principales atributos del modelo.

Cinco modos de manejo y asistencias a la conducción

La nueva Destinator cuenta con cinco modos de conducción —Normal, Mojado, Grava, Ruta y Barro— que ajustan el comportamiento del vehículo según el terreno para mejorar la estabilidad, la tracción y la eficiencia.

En materia de seguridad, equipa el paquete de asistencias avanzadas a la conducción Mitsubishi Diamond Sense (ADAS), que incluye, entre otros sistemas, Control Activo de Estabilidad, Alerta de Tráfico Cruzado Trasero y Monitor Multiambiente con cámara de 360 grados para facilitar las maniobras de estacionamiento. También incorpora seis airbags.

Tecnología y confort

En el interior, la SUV ofrece una cabina de tres filas de asientos, con posibilidad de rebatir las dos traseras para ampliar el espacio de carga.

Entre su equipamiento se destacan el techo panorámico corredizo, iluminación ambiental configurable en 64 colores, climatizador automático bizona, cargador inalámbrico para celulares, sistema de audio Yamaha con ocho parlantes, mesas plegables en los respaldos delanteros y portón trasero eléctrico con apertura manos libres.

La conectividad está a cargo de una pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El respaldo de Santa Rosa

Consultado sobre el posicionamiento de Mitsubishi en Uruguay, Risso destacó que, además del producto, uno de los diferenciales pasa por el servicio posventa.

"Hoy existen muchas marcas con propuestas innovadoras, pero creemos que el respaldo local del importador es un aspecto muy importante para el cliente. La marca cuenta con disponibilidad de repuestos y un servicio de posventa muy sólido, y eso también forma parte de la decisión de compra", indicó.

Santa Rosa incorporó la representación de Mitsubishi en 2024 y desde entonces trabaja en fortalecer la presencia de la marca en el mercado local.

La nueva Mitsubishi Destinator ya está disponible en Uruguay en dos versiones: Exceed, con un precio de US$ 49.990, y Ultimate, desde US$ 54.990.