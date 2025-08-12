Cómo funciona la nueva herramienta del BROU que convierte tu celular en un POS sin costos fijos

El pasado miércoles 6 de agosto, se realizó la presentación de BROU a Mano Comercios , en presencia del Presidente de nuestra institución, Cr. Álvaro García, directores y la Gerenta General, Cra. Mariela Espino.

Esta nueva funcionalidad ofrece una alternativa de cobro ágil, eficiente e inclusiva para los comercios, ya que permite convertir cualquier celular Android con tecnología NFC en un POS . Así, los comercios podrán recibir pagos sin contacto con tarjetas de débito, crédito (VISA y Mastercard) o mediante lectura de código QR (Toke), con acreditación directa, al instante para Toke, y en 24 horas hábiles para todas las tarjetas, en su cuenta BROU, sin necesidad de dispositivos físicos, ni otros costos asociados (sólo arancel).

En la presentación también participaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, ministros, subsecretarios y otras autoridades, junto a socios estratégicos del Banco y representantes de distintas cámaras de comercio, reafirmando la importancia de ofrecer más y mejores herramientas que impulsen la actividad económica y comercial.

Martín Dibarboure , gerente general de República Microfinanzas, destacó que “esta app facilita las transacciones tanto para quienes compran como para quienes venden, cerrando un círculo donde la tecnología acelera y transparenta el movimiento económico”.

El gerente general agregó que no solo se beneficia el sector emprendedor, sino también “artesanos, carpinteros, productores familiares y quienes trabajan en el campo. Es una solución muy inclusiva”.

La microeconomía representa el 85% de las empresas en Uruguay, por eso esta app es una gran oportunidad para la mayoría de los empresarios del país

¿Cómo funciona?

Para acceder al servicio es necesario que seas cliente BROU, que cuentes con RUT vigente y tengas un celular Android con tecnología NFC.

Algunas de las ventajas que ofrece:

Utiliza tu celular como POS para cobrar mediante tarjetas y QR (TOKE)

Los pagos con QR se acreditan de forma inmediata.

Al utilizar el celular como POS no tienes que asumir costos fijos de arrendamiento

Todas tus ventas con tarjetas se acreditan en 24 hs. hábiles.

Aranceles muy convenientes

Esta solución refuerza el compromiso de Banco con la inclusión financiera y el apoyo a los emprendimientos, facilitando el acceso a herramientas modernas y económicas para gestionar sus cobros.

