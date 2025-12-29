Cómo ORT busca "hackear" la linealidad educativa para diferenciar profesionales en la era de la IA

En un mundo laboral marcado por la irrupción de la inteligencia artificial —especialmente la generativa—, la Universidad ORT Uruguay está reconfigurando sus postgrados en comunicación, creatividad, diseño e innovación para formar profesionales capaces de pensar distinto.

Sabrina Bianchi, responsable académica de la Escuela de Postgrados en Comunicación y Diseño, explica que el desafío hoy no es solo incorporar nuevas tecnologías, sino aprender a combinar inteligencias.

Ese punto de partida llevó a ORT a revisar “todas las asignaturas” y elaborar nuevos planes de estudio basados en buenas prácticas que surgen de la “suma de inteligencias” . La pregunta central es qué hacer con el tiempo que ahora liberan las máquinas, y cómo redirigirlo hacia capacidades humanas más estratégicas: creatividad, imaginación, diseño de futuros y pensamiento crítico.

Para Bianchi, la era de la IA exige talentos híbridos. “Hoy, para pensar de manera diferencial, tenemos que ser de números y letras a la vez” , afirma.

Por eso, los postgrados como el Máster en Creatividad, Innovación y Comunicación y el Master en Diseño Estratégico e Innovación mezclan ingenieros, contadores, economistas, comunicadores, diseñadores, psicólogos y sociólogos, entre otros, en equipos multidisciplinarios que trabajan sobre problemas complejos. Esa convivencia entre perfiles tan distintos suele generar momentos de incomodidad, pero también descubrimientos inesperados.

Bianchi lo resume así: una contadora diseñando un metaverso o un diseñador aprendiendo a “bajar de los post-it al Excel” para volver sostenibles sus ideas. Esas experiencias, asegura, sorprenden incluso a los propios estudiantes, que descubren capacidades que sus carreras lineales nunca habían activado.

Activar nuevas zonas del cerebro y ampliar la vida útil de las ideas

La creatividad no es solo un diferencial profesional, también es salud. “Cuando aprendemos cosas distintas estamos expandiendo hasta la vida útil de nuestros cerebros”, dice Bianchi. Al imaginar, combinar o resolver problemas, se activan zonas asociadas a la neuroplasticidad, se reduce el estrés y se fortalece la motivación. El efecto se multiplica cuando el aprendizaje ocurre con personas que piensan distinto.

Desde ORT, esto se trabaja a través del diseño de futuros, construir escenarios posibles a diez años y pensar caminos para llegar al más deseable. Ese ejercicio se vuelve especialmente potente cuando, en una misma mesa, conviven una psiquiatra infantil, un arquitecto, una ingeniera, un comunicador o un científico social.

Docentes “rara avis”: cerebros híbridos para enseñar a hibridar

La apuesta requiere docentes capaces de guiar ese cruce de mundos. Y Bianchi los define como “rara avis”: profesionales con trayectorias exóticas, que combinan habilidades hard y soft sin pedir permiso a la tradición. Ingenieros con formación en psicología y teatro; comunicadores que trabajan con blockchain; artistas digitales que diseñan proyectos educativos; científicos volcados a la innovación social. Varios de los premios de excelencia docente de la Escuela de Postgrados han salido justamente de ese plantel.

Más propósito que currículum

Los estudiantes que llegan a estos programas no buscan simplemente un ascenso. Llegan con un propósito. Desde un ingeniero que quiere usar creatividad y tecnología para mejorar la calidad de vida de niños en el mundo —hoy trabajando en Unicef— hasta una arquitecta que busca transformar su disciplina desde el triple impacto, construyó su propia casa desde esta mirada innovadora y ganó finalmente el Premio Nacional de Eficiencia Energética. O una médica infantil que quiere comunicar de forma más creativa la importancia de la salud mental.

Son historias que, según Bianchi, revelan que el verdadero diferencial está en la capacidad de cada uno para desafiar sus propios límites.

Lo que estos postgrados de ORT proponen es que no te conformes con el tránsito tradicional. Que cuestiones, que interpeles, que desafíes tus áreas de conocimiento. Que seas creativo en la construcción de tu propio conocimiento.

Como parte de esta apuesta por formar profesionales capaces de pensar distinto, la Universidad ORT Uruguay lanzó junto a UNESCO una beca concursable del 50 % para postgrados, que funciona como una invitación concreta a pasar de la reflexión a la acción. A través del Desafío UNESCO–ORT, quienes se interesen por la creatividad aplicada pueden postularse para cursar el Máster en Creatividad, Innovación y Comunicación o el Diploma de Especialización en Creatividad e Innovación, que comenzarán el 21 de abril de 2026, presentando ideas que pongan en valor la creatividad como motor de transformación social, cultural y económica, en el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.

En un mercado donde las máquinas ya hacen cada vez más, la apuesta de ORT parece clara: formar personas capaces de hacer lo que ninguna máquina puede.