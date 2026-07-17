Deepal, la marca de lujo que desafía el mercado con sus vehículos 100% eléctricos (EV) y (REEV) de rango extendido, la revolución de la autonomía extendida que promete casi 1000 Km

Deepal introduce vehículos 100% eléctricos (BEV) convencionales con autonomía superior a los 500 Km (NEDC) y modelos REEV (Range Extended Electric Vehicle) , una tecnología que combina autonomía 100% eléctrica para usos diarios y urbanos - que superan los 120 Km (NEDC) - con un motor térmico o generador a combustión que actúa para recargar la batería cuando es necesario, ampliando así la autonomía a más de 1.000 kilómetros (NEDC) para no depender exclusivamente de estaciones de carga .

Su línea de productos está conformada por los SUV 05 y 07, disponibles en versiones eléctricas y REEV, y por el todoterreno G318, un vehículo REEV de tracción integral (AWD) pensado para quienes buscan aventura sin resignar confort y eficiencia.

Deepal contempla vehículos 100% eléctricos que destacan por su altísimo nivel de equipamiento en términos de confort y seguridad, así como por su gran autonomía eléctrica.

“El crecimiento de la demanda de nuestros vehículos eléctricos ha sido exponencial. Esto tiene que ver con un contexto donde la fiebre por la movilidad eléctrica no para de crecer y sobre la cual aún se espera un crecimiento mayor en el último trimestre debido a los anuncios del aumento del IMESI”, afirmó Martín Mesa , gerente comercial de Deepal en Uruguay.

"Pero al mismo tiempo, sabemos que el mercado local también requiere autonomías para recorrer distancias mayores y por eso, las versiones REEV marcan una nueva era. La tecnología REEV es el puente perfecto para el usuario local porque ofrece autonomía eléctrica pura para el uso diario o urbano, pero además rompe la barrera de la distancia, otorgando la libertad de recorrer trayectos largos sin depender de la infraestructura de carga pública o privada", agregó.

La innovación REEV: El puente hacia una nueva movilidad

Los autos 100% eléctricos de Deepal ya se han ganado su lugar en la carrera de la electromovilidad. Pero en la tecnología REEV es donde la marca introduce una verdadera innovación.

“Funcionan como un híbrido enchufable, pero con una diferencia fundamental: la tracción es 100% eléctrica. El motor a combustión solo actúa como generador para recargar la batería cuando es necesario, logrando autonomías hasta de 1000 Kilómetros y eliminando la ansiedad o el estrés por la dependencia de una red de carga eléctrica en trayectos largos o viajes", aseguró el gerente comercial.

La estrategia tecnológica de Deepal también se apoya en alianzas con gigantes globales como Huawei y CATL, responsables de desarrollos vinculados a software, inteligencia artificial y baterías de última generación. Actualmente, la marca avanza en mercados europeos como Dinamarca, Noruega, Alemania y Países Bajos, además de expandirse en América Latina.

S07: diseño futurista y autonomía extendida

Dentro de la gama, el S07 aparece como uno de los modelos más representativos de la identidad de Deepal. El SUV combina un diseño deportivo y sofisticado con altos niveles de equipamiento tecnológico.

La versión REEV (Range Extended Electric Vehicule) ofrece hasta 175 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y cerca de 995 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC. En tanto, la variante totalmente eléctrica (BEV) alcanza hasta 560 kilómetros de autonomía.

En materia de equipamiento incorpora pantallas de 15,6 pulgadas giratoria, head-up display, un amplio techo solar panorámico, sistema de cámaras 360° para visión periférica con sensores perimetrales, climatización automática bizona, conectividad y carga inalámbrica (Apple CarPlay y Android Auto) sistema de sonido con 14 parlante, asientos delanteros ventilados y calefaccionados con ajuste eléctrico personalizado, reforzando el perfil premium de la propuesta.

En términos de seguridad ofrece 6 Airbags de serie y asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) Nivel II que incluyen entre otros: Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS), que actúan para ayudarnos a mantener la estabilidad en maniobras, control crucero adaptativo (IAAC) y asistencias avanzadas de carril y tráfico, Frenado autónomo de emergencia (AEB) , Asistencia de frenado (BA), Asistencia de arranque en pendientes (HHC), detección de punto ciego (BSD), alerta de cambio involuntario de carril (LDW), entre otros.

Uno de los pilares de la propuesta está en el diseño. Los modelos S07 y S05 fueron desarrollados en el centro de diseño que Changan Automobile posee en Turín, Italia, bajo la dirección de diseñadores como Bertrand Bach, Georgios Koukos y Jaromir Chech. La estética combina líneas futuristas, perfiles aerodinámicos, puertas sin marco y manijas retráctiles, elementos que le valieron reconocimientos internacionales en Europa además de obtener 5 estrellas en el test de seguridad EURONCAP.

El S07 recibió el premio al Mejor Diseño Exterior en los Turin Automotive Design Awards 2025, mientras que el S05 fue distinguido con el prestigioso iF Design Award y también premiado en Turín por su integración tecnológica centrada en el usuario. Además, obtuvo el Green Design International Award por su enfoque en sostenibilidad y eficiencia energética.

S05: tecnología y diseño con un interior amplio y confortable

El S05 traslada el lenguaje visual y tecnológico de la marca a un SUV más compacto que el S7 pero muy amplio y confortable. Disponible tanto en versión 100% eléctrica (BEV) que alcanza los 470 Km (NEDC) como en su variante Eléctrica de Rango Extendido (REEV) que ofrece hasta 158 kilómetros de autonomía eléctrica ideal para usos más urbanos o para recorrer trayectos más cortos, pero con la posibilidad de alcanzar una autonomía combinada de más de 1000 Km (NEDC) para aquellos que requieren autonomías mayores y que además no quieren depender de la infraestructura de carga pública o privada.

Ambos utilizan conectores europeos Tipo II compatibles con la infraestructura de carga rápida local.

El vehículo incorpora sistemas ADAS L2+, que incluye también frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero inteligente y seis airbags.

En diseño se destacan las ventanillas sin marco, las manijas ocultas y los faros “Smart Flying Wing”, junto a un interior dominado por la conectividad con Apple Car Play y Android Auto en un marco de minimalismo tecnológico total.

G318: un off-road electrificado sin rival directo

La propuesta más disruptiva de la marca es el G318, un SUV pensado para aventura y uso off-road que incorpora tecnología REEV con tracción integral 4WD

El modelo cuenta con dos motores eléctricos que desarrollan 430 HP de potencia con un torque inmediato y que permiten una autonomía eléctrica pura de hasta 138 kilómetros, complementados por un motor turbo 1.5 utilizado como generador para alcanzar cerca de 980 kilómetros combinados (NEDC).

Este poderoso vehículo offroad ofrece suspensión neumática inteligente con regulación de altura , con un chasis reforzado para terrenos extremos, capacidad de remolque de hasta 1600 Kg y seis modos de conducción —incluyendo nieve, barro y arena-

El interior mantiene la impronta premium de la marca con pantalla central de 14,6 pulgadas, head-up display, asistente de voz inteligente y asientos delanteros calefaccionados, ventilados y con función masaje en el conductor, un sistema de cámaras Con Visión 540° y un amplio techo solar panorámico.

Deepal G318 es la nueva generación del todo terreno enchufable que lleva la aventura al siguiente nivel y que equipa máximo lujo y seguridad para un viaje confortable, con 6 airbags, Avanzados sistemas de asistencias a la conducción (ADAS) entre los que destacan el Control crucero adaptativo inteligente (IACC), detección de punto ciego (BSD), asistente de mantenimiento de carril (LKA), frenado autónomo de emergencia (AEB) y asistente de congestión de tráfico (TJA), entre otros.

En Uruguay, Deepal cuenta actualmente con showroom en Forum -Puerto del Buceo- y próximamente estará en el edificio Cosmos junto a World Trade Center. También tendrá presencia en Car One, y sumará un nuevo punto adicional con la inauguración de Car One Punta del Este en el último trimestre del año. Estos locales cuentan con espacios diseñados especialmente para que los usuarios puedan conocer la gama completa, realizar test drives y acceder a asesoramiento especializado.