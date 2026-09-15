Deloitte Uruguay reunió a líderes financieros en una nueva edición de CFO Club

Deloitte realizó una nueva edición de CFO Club , un espacio creado para reunir a líderes financieros y promover el intercambio de experiencias, perspectivas y desafíos comunes.

CFO Club fue lanzado por Deloitte en 2025 y esta nueva edición dio continuidad a los encuentros de la comunidad.

“Lo que busca generar es una comunidad de CFOs donde puedan compartir inquietudes, generar cosas nuevas, intercambiar, hacer networking y, por supuesto, darles inputs o insights que les generen valor” , explicó Enrique Ermoglio, Socio Director de Deloitte .

Además de generar vínculos entre pares, el encuentro propone abordar algunos de los temas que están transformando el rol de los líderes financieros.

Entre ellos, Ermoglio destacó el avance de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea su incorporación dentro de las organizaciones. Según explicó, en muchos casos son los propios CFOs quienes tienen un rol relevante en impulsar estos procesos a la interna de las empresas.

La velocidad de los cambios genera nuevas preguntas e incertidumbres. Frente a ese escenario, Deloitte busca que el intercambio entre pares permita conocer diferentes aproximaciones y sumar perspectivas que ayuden a tomar mejores decisiones.

“Hay mucha incertidumbre, muchos temas donde hay dudas. Entonces, generar un ámbito donde puedan intercambiar sobre eso ayuda mucho”, señaló Ermoglio.

Un invitado para sumar nuevas perspectivas

Cada encuentro busca incorporar voces y experiencias que resulten relevantes para CFO Club. En esta oportunidad, participó Constantino Gotsis, CEO de BTG Pactual Uruguay, en una conversación moderada por Ermoglio.

Constantino Gotsis, CEO de BTG Pactual Uruguay

Su presencia permitió conocer de primera mano la nueva etapa de la institución financiera en Uruguay, así como intercambiar sobre oportunidades para las empresas y los aprendizajes detrás de un proceso de transformación.

Para Ermoglio, contar con este tipo de experiencias suma valor a la comunidad no solo por los temas vinculados al financiamiento y los negocios, sino también por los aprendizajes que pueden trasladarse a otras organizaciones.

A través de CFO Club, Deloitte busca continuar generando encuentros exclusivos durante el año, fortaleciendo una comunidad en la que los líderes financieros puedan conectarse, intercambiar y conversar sobre los desafíos que están transformando la gestión de las empresas.