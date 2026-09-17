Dove y Rexona presentan una nueva propuesta de desodorantes corporales que llega a Uruguay

El olor corporal puede aparecer en distintos momentos del día y no necesariamente en una única zona del cuerpo. Después de hacer ejercicio, durante una jornada intensa o simplemente como consecuencia del movimiento y la transpiración, es una experiencia cotidiana que, sin embargo, pocas veces forma parte de la conversación sobre cuidado personal.

A partir de esa realidad, Unilever introduce en Uruguay All Body Deo , una nueva propuesta de desodorantes corporales de Dove y Rexona desarrollada específicamente para controlar el olor en diferentes zonas del cuerpo.

La llegada al país responde a una tendencia que ya viene ganando terreno en otros mercados y que amplía el uso tradicionalmente asociado a este tipo de productos.

“Todos sudamos y tenemos olor en todo el cuerpo, pero hasta ahora no existía un producto pensado específicamente para controlarlo en otras partes, más allá de las axilas” , explicó Agustina Alcántara, Brand Manager de Unilever , durante la presentación de la propuesta.

Según señaló, la experiencia de la categoría en otros países y las nuevas necesidades de los consumidores impulsaron su incorporación al mercado uruguayo. La propuesta llega tanto con opciones de Rexona como de Dove y contempla alternativas femeninas y masculinas.

¿Cómo funcionan los desodorantes para todo el cuerpo?

A diferencia de un antitranspirante tradicional, All Body Deo tiene como objetivo principal controlar el olor corporal y no bloquear la transpiración. Su acción apunta a las bacterias responsables del mal olor, mientras permite que el cuerpo continúe regulando naturalmente su temperatura.

Por eso, no busca sustituir el producto que se utiliza habitualmente en las axilas, sino complementarlo y extender el cuidado a otras partes del cuerpo.

“Es control del mal olor en todo el cuerpo”, sintetizó Alcántara. La propuesta está pensada para utilizarse en zonas como espalda, pecho, piernas, brazos, pies y zonas íntimas externas, siempre de acuerdo con las indicaciones específicas de cada producto.

La fórmula no contiene aluminio ni alcohol y los productos fueron testeados dermatológicamente. En el caso de las presentaciones en crema, también cuentan con testeo ginecológico.

Aerosol o crema: distintas opciones según el uso

La propuesta llega en diferentes formatos. El aerosol está pensado principalmente para zonas más amplias, como espalda, pecho o pies, y permite una aplicación rápida y sin contacto.

La crema, por su parte, ofrece una aplicación más precisa y controlada, especialmente pensada para pliegues y zonas íntimas externas femeninas. Su textura es de rápida absorción.

La idea es que cada formato pueda incorporarse a la rutina según las necesidades y actividades de cada persona.

Durante la presentación, Alcántara mencionó tres situaciones concretas: antes de salir de casa como forma de prevención, durante jornadas particularmente intensas o momentos en los que se busca recuperar la sensación de frescura, y alrededor de la actividad física.

“Si soy una persona activa, hago gimnasia, ejercicio o me muevo, va a ser un producto aliado para esas situaciones”, explicó Alcántara.

Una tendencia que llega al mercado uruguayo

La incorporación de estos productos también refleja un cambio más amplio en los hábitos de cuidado personal. Según información compartida por Unilever, las búsquedas globales vinculadas a “desodorantes para todo el cuerpo” crecieron hasta un 1000% en los últimos años, mostrando un interés creciente por soluciones que vayan más allá de una única zona.

En ese contexto, Dove y Rexona buscan instalar en Uruguay una propuesta que ya tuvo desarrollo en otros mercados y, al mismo tiempo, abrir la conversación alrededor de una necesidad cotidiana que muchas veces se resuelve con productos que no fueron diseñados específicamente para ese fin. Alcántara mencionó, por ejemplo, el uso habitual de perfumes, talcos, toallitas o incluso soluciones caseras para intentar controlar el olor en otras partes del cuerpo. All Body Deo busca ocupar ese espacio con productos desarrollados específicamente para ese propósito y que pueden convivir con el antitranspirante habitual dentro de una misma rutina.

Así, la llegada de Dove y Rexona amplía las opciones disponibles en Uruguay y propone una nueva manera de abordar el cuidado corporal: pensar el control del olor más allá de una única zona y adaptarlo a distintos momentos del día.