El nuevo modelo inmobiliario que llega con Cosmopolitan y busca transformar la forma de vivir y alquilar en Montevideo

Después de casi dos décadas desde la compra del terreno, Kopel Sánchez inauguró Cosmopolitan , su nuevo desarrollo frente a la rambla de Parque Rodó, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi. El proyecto, que comenzó a gestarse en 2007, busca introducir en Montevideo un modelo que combina las características de un edificio residencial con servicios asociados a la hotelería y una gestión integral de los alquileres temporarios.

La celebración también tuvo un componente familiar para la desarrolladora. David Kopel, padre de Fabián Kopel, fue quien dio origen al proyecto y estuvo a cargo del corte de cinta , casi 20 años después de que comenzara a pensarse el desarrollo sobre el terreno ubicado en Dr. Luis Piera y Jackson.

Para Fabián Kopel, director de Kopel Sánchez, la apertura representa el cierre de una etapa vinculada a la construcción, pero también el comienzo de otra. “Los proyectos tienen una etapa que se termina desde el punto de vista de la obra, pero lo que realmente nace y comienza es la convivencia, es la gente, son las relaciones, son la vida”, señaló.

El empresario vinculó además la inauguración con el comienzo del año nuevo judío, una fecha que, según explicó, tiene para su familia un significado especial. “Creemos que siempre lo que viene es mucho más importante y más fuerte”, sostuvo.

Fabián Kopel, director de Kopel Sánchez.

Un edificio pensado para distintos usos

Cosmopolitan fue concebido como un activo inmobiliario que pueda moverse entre distintos formatos de ocupación. El proyecto cuenta con apartamentos, oficinas y locales comerciales, además de unidades que podrán destinarse tanto a alquiler tradicional como temporario.

La idea nació de una pregunta que se planteó la desarrolladora, explicó Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez, sobre cómo maximizar la renta de un inmueble. En un extremo está el apartamento tradicional, con contratos de alquiler de largo plazo, y en el otro el hotel, con alquileres por noche. Cosmopolitan busca ubicarse en ese espacio intermedio.

“Pensamos algo que puede recorrer ese camino”, explicó Sánchez. El resultado fue un edificio diseñado desde el inicio para que puedan convivir propietarios tradicionales con personas que llegan por períodos cortos.

Ese planteo también implicó tomar decisiones específicas en la arquitectura, las circulaciones y los amenities. El objetivo es que quienes viven de forma permanente y quienes llegan por pocos días puedan utilizar un mismo edificio sin que esas modalidades entren en conflicto.

Entre los servicios se encuentran piscina climatizada, sauna húmedo y seco, duchas escocesas, sala de masajes, gimnasio, espacios de relax, salas de reuniones, cafetería y sky bar. El último piso incorpora además un rooftop panorámico con barra y dos barbacoas de uso exclusivo para residentes.

El edificio también cuenta con cocheras con previsión para carga de vehículos eléctricos.

Aladín, la plataforma detrás de los alquileres temporarios

Uno de los componentes centrales del proyecto es Aladín, la plataforma desarrollada por Kopel Sánchez para administrar los alquileres temporarios de las unidades.

El sistema funciona como un gestor entre los propietarios y las plataformas de alojamiento y se ocupa de tareas como reservas, check-in, check-out y atención de los huéspedes. La intención es que el propietario pueda delegar la operación y mantener una unidad preparada para recibir visitantes.

“Aladín es un concierge que se ocupa 24/7 del check-in y check-out de las unidades, es toda la parte de hospitality del activo inmobiliario”, dijo Sánchez. El modelo apunta también a mejorar la rentabilidad de las unidades. Según el director, mientras los activos inmobiliarios tradicionales en Montevideo suelen ofrecer rentas de entre 4% y 5% anual, la empresa proyecta para este formato una rentabilidad superior al 7%, aunque estará sujeta al desempeño de cada unidad.

Para conseguirlo, la empresa apuesta a estandarizar las unidades y gestionar el activo como un conjunto. “Quien venga a dormir o a estar acá a residir tiene que entender que detrás hay una marca”, señaló Sánchez.

Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez.

La apuesta por cambiar la oferta de Montevideo

Para los directores, Cosmopolitan también busca generar un cambio en la oferta inmobiliaria y turística de Montevideo.

Kopel sostuvo que el edificio puede contribuir a atraer visitantes y generar una mayor actividad turística y de eventos. En su visión, la existencia de una oferta de este tipo puede ayudar a generar nueva demanda, especialmente si se combina con el flujo de visitantes que llega a la capital por vía aérea y marítima.

“Es posible que en Montevideo tengamos edificios de primera generación que ofrezcan camas a gente, a visitantes, que promuevan el turismo”, afirmó.

Sánchez definió la propuesta como un “refresh” para la oferta hotelera y de amenities de la ciudad. La particularidad, mencionó, está en que el visitante puede encontrarse con servicios similares a los de un hotel dentro de un edificio que también funciona como residencial.

“Es un edificio innovador, van a ver disrupción en el pienso y van a ver el resultado de mucho trabajo y mucha pasión”, destacó.

Un proyecto que llevó cuatro años

El camino hasta la inauguración comenzó hace cuatro años. Sánchez recordó que durante ese período se analizaron diferentes alternativas para el terreno, desde un edificio residencial hasta una propuesta vinculada a adultos mayores.

La ubicación terminó siendo determinante. Frente a la rambla y en uno de los últimos terrenos disponibles de esas características en la zona, la empresa entendió que debía desarrollar un proyecto capaz de aprovechar al máximo el potencial del lugar.

Kopel, por su parte, recordó que hace casi 20 años imaginaba que allí funcionaría una oficina y no un proyecto de estas características. También destacó nuevamente el papel de su padre, quien fue quien identificó el potencial del terreno y apostó por esa zona cuando todavía no existían los edificios que hoy forman parte del entorno.

La inauguración coincide además con los 25 años de trayectoria de Kopel Sánchez. La empresa comenzó a desarrollar sus primeros edificios de vivienda en propiedad horizontal a partir de 2010 y, según sus directores, Cosmopolitan reúne parte del aprendizaje acumulado durante ese recorrido.

La desarrolladora ya analiza replicar el modelo con dos nuevos proyectos. Uno está en estudio en un predio de Plaza Independencia y otro se proyecta en Pocitos, donde Aladín estará a cargo de la operación de unidades destinadas tanto a vivienda permanente como a alquiler temporario.