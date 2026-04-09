El proyecto hospitalario diseñado por un estudio uruguayo que busca transformar la experiencia de la salud en México

La inauguración de la Torre de Consultorios II del Hospital Ángeles Chihuahua , en la ciudad de Chihuahua, México, suma un nuevo proyecto internacional al portfolio de Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo , en un tipo de edificio donde la arquitectura debe organizar la circulación, facilitar el funcionamiento diario y permitir que el complejo crezca con el tiempo.

La obra se vincula al desarrollo de Hospital Ángeles Health System, red privada 100% mexicana que cuenta con 27 hospitales y más de 35 años de trayectoria en atención médica y hospitalaria.

El proyecto arquitectónico propone una torre de consultorios implantada frente al complejo hospitalario , con una estrategia de desarrollo en altura orientada a reducir la ocupación del suelo y reservar área disponible para ampliaciones futuras. El edificio se organiza en once niveles que combinan consultorios individuales y colectivos , junto a dos plantas destinadas a cirugía ambulatoria. Incluye salas multiuso, un gabinete “express” para estudios complementarios, áreas de servicios y estacionamiento, con una distribución definida a partir de un análisis exhaustivo de las áreas más críticas.

En línea con tendencias recientes en diseño hospitalario, Gómez Platero describe una búsqueda por alejarse del imaginario médico tradicional , incorporando materiales para una experiencia más cercana a la hospitalidad, además de espacios verdes en múltiples alturas concebidos como pausas de contacto con la naturaleza dentro del edificio.

La torre también concentra un paquete de alta exigencia técnica en cirugía ambulatoria con 8 quirófanos, un área de pre y posoperatorio con 24 boxes, y central de esterilización, con circulaciones diferenciadas y criterios de asepsia por zonas.

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Una alianza estratégica para arquitectura hospitalaria internacional

El proyecto arquitectónico para Ángeles Chihuahua fue desarrollado en colaboración con Danza Cotignola Staricco, estudio uruguayo con el que Gómez Platero formalizó una alianza orientada a profundizar su especialización en arquitectura hospitalaria internacional. La asociación se apoya en la trayectoria de Danza Cotignola Staricco, con más de 25 años de experiencia en proyectos hospitalarios, laboratorios y arquitectura compleja.

En ese marco, la alianza configura una plataforma de trabajo conjunto para el diseño de proyectos hospitalarios a escala internacional, articulando estándares de diseño contemporáneo con requerimientos funcionales de alta exigencia.

Un portafolio regional: Ángeles, San Patricio y MilleniumMed

El hito en Chihuahua se suma a antecedentes de la alianza Gómez Platero+Danza Cotignola Starico.

En Quito, Ecuador, el Hospital Metropolitano San Patricio se concibe como parte de un masterplan urbano mixto con una superficie de 49.700 m² y un posicionamiento explícito de eficiencia operativa y calidad espacial.

En el mismo país, pero en la ciudad de Guayaquil, el complejo MilleniumMed proyecta 93.300 m² que articulan un hospital de alta complejidad con torres de consultorios para alquiler y venta, una torre de estacionamiento y un acceso estructurado por un bulevar verde.

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El impacto de la arquitectura en el bienestar: qué dice la evidencia en salud

La arquitectura no solo ordena el espacio, también incide en cómo respiramos, descansamos, nos movemos y nos relacionamos. En el ámbito de la salud, decisiones como la luz, la ventilación, la acústica, los materiales, la escala, el verde o las circulaciones impactan de forma directa en el bienestar diario. Diversos estudios muestran que los entornos bien diseñados pueden reducir el estrés, favorecer la recuperación, mejorar la concentración y disminuir riesgos asociados al ruido, la mala calidad del aire o el hacinamiento. En ese sentido, incorporar criterios de bienestar en los espacios de salud contribuye a una mejor experiencia para los pacientes, brinda mayor contención a quienes acompañan y genera mejores condiciones de trabajo para el personal médico.

Hacer mejor ciudad

Gómez Platero sostiene que la combinación de usos mixtos puede aportar beneficios urbanos concretos, como acortar distancias, reducir el tráfico y dar mayor flexibilidad a futuro. En el ámbito hospitalario, esa lógica se traduce en complejos que integran atención, diagnóstico, consultorios, estacionamiento y conectividad, y que funcionan como piezas urbanas más eficientes y claras. Así, arquitectura y urbanismo convergen en un mismo objetivo, lograr que la infraestructura esencial funcione mejor, alcance a más personas y se adapte en el tiempo.

Este hito en arquitectura hospitalaria se suma al trabajo de la firma Gómez Platero la cual cuenta con sede en Uruguay y oficinas en Ecuador, México y España y un equipo interdisciplinario de más de 300 profesionales.