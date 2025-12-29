El secreto detrás del proyecto que transforma La Blanqueada: amenities, diseño y un nuevo lanzamiento en camino

En una de las esquinas más emblemáticas del barrio La Blanqueada , en Monte Caseros y Garibaldi, avanza la consolidación de Ventura Tres Cruces II, el desarrollo residencial impulsado por Kopel Sánchez que completa la evolución de un proyecto iniciado hace varios años y que hoy se posiciona como uno de los emprendimientos más destacados de la zona.

Luego del éxito de Ventura Tres Cruces, el nuevo proyecto se inserta en un entorno urbano consolidado, con excelente conectividad, cercanía a centros educativos, de salud y espacios verdes como el Parque Batlle, además de la Terminal Tres Cruces.

El desarrollo contempla dos torres —una ya finalizada y otra en etapa de obra— y ofrece unidades de uno y dos dormitorios , con precios desde USD 139.900 y USD 171.900 respectivamente.

Ingresando al siguiente enlace , se puede acceder a un recorrido virtual del proyecto.

Últimas unidades y un nuevo lanzamiento en camino

“Estamos en el mejor punto de La Blanqueada, en un cruce que empezamos a trabajar hace años y que hoy cuenta con todos los servicios de cercanía. Nos quedan las últimas 18 unidades de este proyecto emblemático, cuya segunda etapa estamos finalizando”, señaló Sebastián Sánchez, cofundador de Kopel Sánchez. Según explicó, la entrega de estas unidades está prevista para el primer semestre de 2026 y marcará también el inicio de un nuevo lanzamiento a pocos metros del edificio actual.

EXTERIOR BARBACOA-min

Ventura Tres Cruces II se distingue por su propuesta arquitectónica, la calidad de sus terminaciones y una fuerte apuesta a los espacios comunes, que incluyen barbacoa con patio en planta baja, gimnasio, áreas de coworking, salón de usos múltiples y espacios verdes, además de portería, control de acceso, garajes en subsuelo y un destacado nivel de seguridad, todo ello con bajos costos de gastos comunes.

CO WORK 1-min (1)

Un aspecto clave del proyecto es la renovación integral de los amenities, que implicó resolver desafíos derivados de la convivencia entre espacios ya existentes y nuevas áreas.

GYM 1-min

“Había un hall funcionando y una barbacoa que hoy se transforma en coworking, además de la integración con la segunda torre. Para explicar estos cambios, las herramientas digitales se volvieron fundamentales”, explicó Fabián Kopel, cofundador de la desarrolladora.

Screen Shot 2025-12-19 at 15.26.25 Sebastián Sánchez y Fabián Kopel, cofundadores de la desarrolladora.

Tecnología aplicada a la visualización del proyecto

En ese proceso, la visualización arquitectónica cumplió un rol central. DreamX, estudio especializado en experiencias digitales, acompañó el desarrollo con soluciones innovadoras que superan el render tradicional. “Hoy el render ya no alcanza como herramienta comercial. A partir de una maqueta digital virtual podemos generar recorridos 360, clips, experiencias inmersivas y servicios web que permiten comprender el proyecto incluso en contextos complejos de preexistencia”, explicó Lucas Martínez, director de DreamX.

Screen Shot 2025-12-19 at 15.24.20 Equipo de DreamX.

Estas tecnologías incorporan además inteligencia artificial para optimizar el resultado final y facilitar la comercialización.

Screen Shot 2025-12-19 at 15.30.50

La transformación del edificio también apunta a fortalecer la vida comunitaria. “Los espacios comunes son el corazón de nuestros proyectos. La experiencia en otros edificios Ventura demuestra que residentes e inversores valoran especialmente la calidad de los amenities, porque es donde se genera la verdadera convivencia”, destacó Salvador Cabrera, gerente comercial de Kopel Sánchez. Los nuevos espacios —gimnasio, barbacoas, coworking y SUM— serán de uso compartido por más de 100 unidades y se convertirán en un diferencial único en la zona.

Screen Shot 2025-12-19 at 16.30.17 Salvador Cabrera, gerente comercial de Kopel Sánchez.

CO WORK 3-min

El proyecto se desarrolla al amparo de la Ley 18.795 de Vivienda Promovida, lo que otorga importantes beneficios fiscales: exoneración del ITP, del IRPF o IRAE sobre las rentas de alquiler por 10 años y del Impuesto al Patrimonio por el mismo período.

Screen Shot 2025-12-19 at 16.03.35

Con las últimas unidades disponibles y la mirada puesta en un nuevo emprendimiento a lanzarse en 2026, Ventura Tres Cruces II reafirma la apuesta de Kopel Sánchez por desarrollos que combinan ubicación estratégica, calidad constructiva, innovación tecnológica y una fuerte impronta en la vida urbana de Montevideo.