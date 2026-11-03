Fiestas en la oficina 2026: crece la tendencia del regalo corporativo digital en Uruguay

stasNoviembre y diciembre son, para muchas compañías, los meses de cerrar números, evaluar el año y agradecer. En ese balance, el regalo de fin de año sigue siendo uno de los gestos más esperados por los colaboradores y una de las decisiones que más tiempo le demanda a Recursos Humanos.

Según el relevamiento Promedios de montos de regalos e incentivos en Uruguay, elaborado por Bonda , empresa líder en beneficios corporativos en Latinoamérica, el regalo de fin de año es el reconocimiento con mayor rango de inversión del calendario: va de $1.300 a $44.000 por colaborador, según la empresa, el sector y el tipo de regalo.

El Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Uruguay 2026, también de Bonda, muestra que el 63,9% de las empresas otorga reconocimientos en fechas especiales. Para Navidad y Año Nuevo, la mayoría se ubica en un rango medio:

Navidad es, además, la fecha con los montos más altos dentro de las ocasiones relevadas en el informe, por encima de cumpleaños, aniversarios o el Día de la Madre y del Padre.

De la canasta navideña al regalo digital

Durante años, el regalo de fin de año tuvo un formato casi único: la canasta o la caja con productos, igual para toda la nómina. Hoy ese modelo convive con nuevas formas de trabajo y con expectativas distintas por parte de los colaboradores.

El Informe HRTrends Uruguay 2026 muestra que el 59% de las empresas trabaja en modalidad híbrida y el 10% es 100% remota. Coordinar compras, armado y envíos a distintas sedes y domicilios se vuelve más complejo y costoso cuando los equipos no comparten el mismo espacio todos los días.

A la logística se suma la personalización. El 73,8% de las empresas considera que sus beneficios deberían ser más personalizados, y ofrecer beneficios con mayor impacto es el principal desafío para el 26% de ellas. Sin embargo, el 71% todavía trabaja con un modelo tradicional, con un paquete fijo para todas las personas.

En ese escenario, el regalo digital gana terreno al ofrecer una alternativa más flexible, en la que cada colaborador elige qué recibir y cuándo y dónde canjearlo, en lugar de que la empresa defina un obsequio para todos. Para las áreas de Recursos Humanos, esta modalidad simplifica la gestión logística y permite un mayor control del presupuesto y del impacto de la inversión.

Un regalo que cada persona elige

Bonda acompaña a las empresas en este cambio con su plataforma de beneficios corporativos para colaboradores y clientes. A través de puntos canjeables, la empresa asigna un monto a cada colaborador, que luego lo canjea por Gift Cards de las marcas que prefiera, desde cualquier dispositivo.

El esquema permite segmentar montos por área, nivel o antigüedad, enviar el regalo a toda la nómina en el mismo momento, esté donde esté, y gestionar todo desde un solo lugar. Así, el presupuesto de fin de año se traduce en un regalo que cada persona realmente usa.

"El regalo de fin de año es uno de los momentos en los que más se nota cuánto conoce una empresa a su gente. Cuando cada colaborador puede elegir qué quiere, el regalo deja de ser algo genérico y se convierte en una experiencia. Digitalizarlo no le quita calidez: le suma libertad y permite que el regalo llegue a todos por igual", explica Brian Klahr, cofundador de Bonda.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la conversación en las empresas uruguayas ya no pasa solo por cuánto destinar al regalo de Navidad, sino por cómo lograr que esa inversión sea valorada. La tendencia apunta a regalos más flexibles, una gestión más simple y propuestas pensadas a partir de lo que cada persona necesita.