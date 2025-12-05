FinCrea y Crowder impulsan la educación financiera para adolescentes en Uruguay: mirá su propuesta

En un contexto donde la falta de información , el auge de las apuestas online y casos recientes de estafas públicas encendieron alertas sobre el conocimiento financiero de la población, surge FinCrea , una iniciativa uruguaya que busca enseñar educación financiera a adolescentes desde un enfoque lúdico, cercano y práctico.

El proyecto, impulsado por Michelle Katz y María José Pastrana, cuenta con el apoyo de Crowder, la plataforma de inversiones que también promueve la democratización del acceso al conocimiento financiero.

“El 40% de los adolescentes en Uruguay apostó alguna vez. Ese número me hizo ruido. Sumado a casos como Conexión Ganadera, noté que había un problema de base: nadie había aprendido a leer la letra chica ni a entender los riesgos ”, explica Katz. Esa preocupación terminó de impulsar el proyecto , que ya realizó tres workshops y continúa en fase de desarrollo dentro del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT.

FinCrea se enfoca en adolescentes entre 11 y 17 años y trabaja con un diferencial claro: aprender jugando.

Los workshops incluyen simulaciones, juegos de mesa moderados y dinámicas donde los jóvenes practican conceptos como ahorro, toma de decisiones, planificación, valor del dinero o riesgos financieros.

educacion financiera tres

“No es una clase tradicional. Los chicos vienen a jugar, a participar. Muchos tienen inquietudes emprendedoras, otros curiosidad; lo importante es que entiendan que hablar de dinero no es un tabú ni algo complejo”, cuenta Katz.

Los primeros dos talleres fueron sobre ABC financiero, mientras que el más reciente, realizado el 29 de noviembre, introdujo el concepto de desafío emprendedor, combinando herramientas de emprendimiento con nociones de finanzas personales.

educacion financiera cuatro

Un proyecto que crece con apoyo del ecosistema

La iniciativa ya fue apoyada por marcas como Topline, Punta Ballena, Zenit, Rusty, América y, especialmente, Crowder, cuyo rol es clave en la visión de expansión.

“Crowder nos está ayudando con difusión y con la validación educativa, porque ellos mismos impulsan la educación financiera dentro de su plataforma. Su objetivo de democratizar las inversiones está totalmente alineado con lo que hacemos”, destaca Katz.

Crowder, fundada por referentes del Club del Inversor y Neurona Financiera, busca que invertir sea accesible para cualquier persona, incluso con montos pequeños. Desde esa óptica, apoyar a FinCrea se convierte en una extensión natural de su misión.

educacion financiera seis

El camino hacia las escuelas

El siguiente paso para FinCrea es llevar este modelo a centros educativos. La propuesta contempla dos vías: incorporarlo como actividad extracurricular o integrarlo dentro de la currícula, entendiendo que no todas las instituciones pueden asumir el costo.

“Ya tenemos padres que nos contratan por fuera para que sus hijos participen. Eso demuestra que el interés existe”, agrega Katz. A largo plazo, el objetivo es ofrecer un primer taller introductorio gratuito para que escuelas y estudiantes conozcan el método.

educacion financiera ocho

Una apuesta por el futuro

Para Katz, la clave está en intervenir antes de que los problemas aparezcan. “Los adultos ya llegan con heridas financieras; es como ponerle una curita a una maceta rota. En cambio, los adolescentes pueden desarrollar pensamiento crítico desde temprano”.

FinCrea quiere que hablar de dinero sea parte natural de la formación. Y Crowder, desde su misión de democratizar el acceso a las inversiones y la información, apuesta a que iniciativas como esta sean el punto de partida para un cambio cultural necesario.