Fundación Jazmín nació de una necesidad familiar y, con el paso de los años, se convirtió en un proyecto que busca extender el acceso al juego inclusivo a todo el país. La iniciativa surgió en 2015, cuando Nadia Dib y Fabián Kopel se encontraron con las dificultades para encontrar espacios donde su hija Jazmín, que tiene una discapacidad severa, pudiera jugar y compartir con otros niños.

"Cuando era muy chiquita no teníamos dónde llevarla a jugar y que participara y que estuviera con otros niños. Esa fue nuestra motivación", contó Dib, fundadora y presidenta de la organización, en diálogo con El Observador.

A 11 años de aquel comienzo, la fundación lleva construidas siete plazas inclusivas y alrededor de 25 espacios de juego . Además, logró cumplir uno de sus principales objetivos, instalar hamacas inclusivas en los 19 departamentos de Uruguay , e incluso extender su alcance a Argentina.

La organización celebró estos avances durante su concierto anual a beneficio, que reunió a unas 600 personas en la Sala Movie de Montevideo Shopping. La noche contó con la participación del músico argentino Nahuel Pennisi y sirvió para repasar el camino recorrido y presentar los próximos proyectos.

Para Dib, el encuentro, que se realiza desde hace tres años, representa mucho más que una instancia de recaudación. "Es una fiesta, un motivo de celebración, es celebrar la vida y la inclusión, y poner este tema en agenda nuevamente", señaló. También destacó la importancia de dar visibilidad a las personas con discapacidad, especialmente a los niños y sus familias.

Los próximos proyectos de Fundación Jazmín

Con las hamacas inclusivas presentes en todo Uruguay, la fundación busca continuar ampliando su alcance. Actualmente tiene cinco nuevos espacios en marcha, entre ellos uno en Santa Eugenia, que ya abrió sus puertas, y otro en Puente de las Américas, que se encuentra en obra. También prevé avanzar con un espacio en Sauce durante el próximo año.

Uno de los proyectos anunciados durante el concierto se desarrolla en el Hospital Pereira Rossell. La iniciativa contempla la construcción de un espacio de juego frente al área de Neuropediatría, donde los niños podrán realizar actividades de rehabilitación a través del juego.

La fundación también cuenta con el Mapa Jazmín, una herramienta que permite a las familias identificar lugares donde los niños pueden jugar en espacios inclusivos.

Dib aseguró que los resultados alcanzados son motivo de alegría, aunque remarcó que todavía quedan desafíos por delante. "Estamos súper felices, pero queremos ir por más", expresó.

Un proyecto que busca sumar a todo el país

La continuidad de estas iniciativas depende del apoyo de personas, empresas e instituciones que colaboran con la organización. Lo recaudado durante el concierto con Nahuel Pennisi se destinará a financiar nuevas hamacas y espacios de juego inclusivos.

Para la fundadora, el objetivo de construir un Uruguay más inclusivo requiere del compromiso colectivo. "Un Uruguay inclusivo es un gran sueño, pero no es imposible. Se hace entre todos", sostuvo.

En ese sentido, invitó a la sociedad a involucrarse desde el lugar de cada uno y a ponerse en el lugar del otro. "Cada uno, desde su lugar, tiene que animarse a dar ese paso y pensar en el otro", concluyó.

Quienes quieran colaborar con la fundación pueden hacerlo a través de su sitio web.