IBF Negocios es parte de la tendencia que convierte a Uruguay en un destino de inversiones de primer nivel

¿Qué es una compañía de inversiones y por qué en Uruguay?

Las actividades de compra-venta de empresas (M&A) se han intensificado en los últimos veinte años a escala global. En Uruguay, ese proceso tuvo su propia particularidad: durante mucho tiempo, los empresarios uruguayos no tenían del todo claro que sus empresas eran un activo que podía ser objeto de transacciones formales dentro del país. Y, al mismo tiempo, Uruguay no estaba en el radar de los grandes compradores internacionales. Hoy eso cambió.

"Cuando un inversor local o del exterior entiende lo que es Uruguay —como destino de inversión— la pregunta deja de ser 'por qué Uruguay' y pasa a ser 'por qué no antes'." - Hugo Benedetti , IBF Negocios

Uruguay ofrece una combinación de seguridad jurídica y estabilidad económica que lo convierte en un entorno ideal para inversiones de mediano y largo plazo. Esa combinación, que el país sostiene de manera consistente, es precisamente lo que una compañía de inversiones necesita para operar con previsibilidad.

El momento del mercado

Uruguay ha demostrado a lo largo del tiempo ser un país confiable para realizar inversiones. En ese contexto, los últimos años consolidaron su atractivo: el inversor encuentra en propuestas como la de IBF Negocios una oportunidad de diversificar su portafolio con activos de la economía real, en un mercado que combina solidez institucional, sectores productivos de larga trayectoria y niveles de rentabilidad atractivos.

La oportunidad para el inversor local y extranjero

Si bien históricamente la gran mayoría de los socios inversores de IBF Negocios han sido uruguayos, en los últimos años creció de manera sostenida el interés extranjero. El primer paso fue poner a Uruguay en su radar. El segundo, transmitir con claridad la historia y los resultados de las empresas del portafolio.

Ese trabajo está dando sus frutos. Hoy IBF Negocios recibe consultas e incorpora socios de distintos países, que ven en Uruguay una alternativa concreta para diversificar activos.

Trayectoria

IBF Negocios tiene 15 años de trayectoria en Uruguay. Desde sus inicios ha adquirido más de 25 empresas y en la actualidad gestiona un portafolio activo de 20 empresas uruguayas, con casi 200 millones de dólares invertidos y generando empleo para más de mil personas.

Estos números son el resultado de una metodología consistente, cada adquisición sigue el mismo criterio: empresas con trayectoria financiera y comercial exitosa, sin problemas estructurales, en sectores estratégicamente relevantes y marcas valiosas, con recorrido probado en el mercado.

Filosofía de inversión

IBF Negocios no adquiere empresas con dificultades financieras ni invierte en ideas o proyectos en etapa temprana. La postura es deliberadamente conservadora: se buscan negocios con historia, con modelos económicos ya probados y con equipos que conocen su sector. Una plataforma de negocios que funciona apropiadamente en forma previa a la adquisición.

Modelo de continuidad

Esa filosofía se refleja en el perfil de las empresas del portafolio. La de menor antigüedad tiene más de 24 años de historia; la más antigua, más de 70. No son números casuales.

Cuando IBF Negocios adquiere una empresa con historia exitosa, se enfoca en darle la continuidad al negocio, preservando el equipo, sus fortalezas, la estrategia, los vínculos comerciales y la identidad de la compañía. Al mismo tiempo profundiza en su modelo económico y financiero para potenciar más aún lo que ya funciona bien.

Equipo y portafolio

IBF Negocios está integrado por un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el mundo corporativo, varios de ellos con experiencia internacional. Esa base es parte de lo que permite gestionar un portafolio diversificado en sectores estratégicos de la economía uruguaya.

El portafolio abarca Alimentación —con empresas como Doña Coca, Kali, Verdeagua, Olaso, Listo para Comer y Xocolat—, Agronegocios —Lanafil, Agroenfoque y Procampo—, Veterinaria —Magnis, Raicor y una asociación con Districo—, Industria y Retail —Vessena, AMSA, Createk, Porto, un grupo gráfico y un centro logístico— y Tecnología, con la empresa Saico.

Transparencia como principio

La transparencia es el núcleo del modelo de IBF Negocios. Las inversiones se acompañan de informes periódicos, Asambleas de Socios semestrales, Directorios de seguimiento mensuales y un sistema informático que permite al socio consultar el estado de su inversión en tiempo real.

“Estar desde los inicios de IBF me llena de orgullo. Pertenecer al desarrollo de este negocio en un país estable como Uruguay y ver cómo, cuidando el desarrollo de la empresa y del inversor, hemos crecido de forma importante y consistente.” — Horacio Alvarellos, IBF Negocios

Un vehículo para la economía real

Invertir significa participar en negocios de la economía real uruguaya. Es el puente entre el capital —local o extranjero— y las oportunidades concretas de un mercado estable, transparente y en crecimiento.

Uruguay ya está en el mapa. IBF Negocios lleva quince años construyendo ese camino.