INDIAN renueva su compromiso con Octubre Rosa y extiende la iniciativa a la región

Desde hace más de diez años, INDIAN acompaña a la Fundación Clarita Berenbau durante Octubre Rosa. Cada año, la marca pone sus equipos, tiendas y canales de comunicación al servicio de una misma causa: promover el cuidado y ayudar a que la labor de la Fundación llegue cada vez más lejos.

Este año, ese compromiso toma forma bajo el concepto “Etiqueta de cuidado” , una campaña que parte de un elemento tan cotidiano como propio del universo de la marca.

Así como cada prenda lleva una etiqueta que nos indica cómo cuidarla, durante octubre esas etiquetas adquieren un nuevo significado: nos invitan a hablar del cuidado de las personas, a escucharnos, realizarnos los controles recomendados, acompañarnos y estar cerca.

Durante todo el mes, quienes deseen colaborar podrán realizar una donación voluntaria a la Fundación Clarita Berenbau en las tiendas INDIAN de Uruguay y a través de indian.com.uy .

Cada donación, sin importar su monto, se suma a una historia construida a lo largo de más de una década y ayuda a que la Fundación pueda continuar con su valiosa tarea de acompañamiento y concientización.

Un compromiso que cruza fronteras

Este año, por primera vez, INDIAN llevará la iniciativa a los tres países donde está presente, extendiendo a Argentina y Paraguay el camino que comenzó en Uruguay.

En Argentina, la iniciativa se realizará junto a MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), una asociación civil sin fines de lucro que nació hace 29 años y está integrada por mujeres que han transitado el cáncer de mama. Su trabajo está orientado a acompañar y contener a quienes atraviesan la enfermedad, además de promover el acceso a información y la detección temprana.

En Paraguay, Indian acompañará a AMACMA (Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama), una organización sin fines de lucro integrada por mujeres que han transitado el cáncer de mama, que trabaja para promover la detección precoz y el acceso a un tratamiento digno.

Al igual que en Uruguay, INDIAN difundirá la campaña y facilitará, mediante sus tiendas y canales digitales, la recolección de donaciones voluntarias para cada organización.

De esta manera, clientes, equipos y comunidades de Uruguay, Argentina y Paraguay podrán encontrarse alrededor de una misma causa. Porque cuando muchos pequeños gestos se unen, la ayuda puede llegar mucho más lejos.

Conocé más y seguí la campaña

Para conocer más sobre la labor de la Fundación, se puede visitar @fundacionclaritaberenbau en redes sociales o comunicarse al 0800 8857.

La campaña también podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de la marca en Instagram, TikTok y Facebook: @indianuruguay.